القاهرة - الخليج 365
وضع النجم جورج وسوف حداً للشائعات التي تطاول حالته الصحية والتي تشير الى تدهورها، مؤكداً أنه بصحة جيدة وكل ما ينتشر على السوشيال ميديا غير صحيح.
وشارك النجم السوري متابعيه على "إنستغرام" فيديو قصيراً من داخل منزله، ظهر فيه وهو يلعب "طاولة الزهر" ويضع فوطة على رقبته تحمل صورته واسمه، ويقول: "أنا بألف خير وصحتي منيحة وكل هالشائعات اللي عم تطلع ما فيها شي حقيقة. أنا بخير وقاعد عم بحكي معكم وعم أحضر (آسر) على منصة (شاهد)".
وأضاف: "بترجّاكم خفّفوها، ولاووو منها مستاهلة تشغلوا بال الناس ويطوشوني بالتلفونات... بيك شي؟ صرلك شي؟ ليطمّنوا عليّ، يللا خيرها بغيرها".
وحرص "الوسوف" في ختام المقطع المصوّر على إرسال قُبلة الى محبيه، وأرفقه بالتعليق: "بالنسبة للإشاعات، الحمد لله أنا بالف خير وانشالله انتوا كمان تكونوا بخير".
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع فيديو جورج وسوف القصير الذي أبدى من خلاله استياءه من الشائعات التي تطاول حياته الخاصة ووضعه الصحي، وعبّروا عن سعادتهم لظهوره بصحة جيدة، متمنين له دوام الصحة والعافية، كما هاجموا مَن ينشر الشائعات السيئة والمزعجة من أجل "الترند" على السوشيال ميديا.
كانت هذه تفاصيل خبر جورج وسوف يرد على شائعات تدهور صحته ويطمئن جمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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