مي كساب تفاجئ جمهورها بنيولوك جريء يثير الجدل بين مؤيد ومعارض

فاجأت الفنانة مي كساب متابعيها على السوشيال ميديا بـ"نيو لوك" جريء، غيّر ملامحها بالكامل، وانقسمت الآراء حوله بين مَن اعتبر أنه منحها المزيد من الجاذبية والشباب، ومَن رأى الإطلالة صبيانية ولا تليق بها.

وشاركت النجمة المصرية متابعيها على "إنستغرام" بصور عفوية ظهرت فيها بشكل مختلف تماماً، بعد أن تخلّت عن شعرها الطويل ولونه البنّي أو الأحمر القوي، واختارت قصّة صبيانية قصيرة مع غرّة مائلة وغير متساوية، وغيّرت لونه الى البنّي النحاسي المائل الى الأحمر، في تغيير جريء غيّر من شكلها كله.

وعبّرت مي عن هذا التغيير المفاجئ والجريء من خلال ظهورها بدون مكياج وبقصّة شعر صبيانية، وأضافت على الصور أغنيتها "متغيرة"، في رسالة تؤكد حاجتها الى هذا التغيير في حياتها بعد مرحلة خسارة الوزن الزائد والتصوير.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع "اللوك" المختلف والجديد، وانقسمت التعليقات بين مَن أكد أن مي كساب باتت أكثر جمالاً وشباباً وجاذبية، ومَن رأى أن لون الشعر هذا يليق بها وبلون بشرتها ولكن التسريحة أفقدتها جزءاً من أنوثتها ولا تناسب ملامحها.

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