شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج shark tank: المخرج المنفذ دراعي اليمين وينظم العمل بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج باسل مبارك، عن كواليس التحضير ليوم التصوير مع المتسابقين الذين يقدمون في برنامج shark tank، خلال مشاركته في بودكاست الشغلانة مع آسر أحمد، الذي يذاع عبر منصات الخليج 365 يوم الأربعاء من كل أسبوع ويهتم بمناقشة صناعة السينما والدراما والبرامج التليفزيونية.

وقال المخرج باسل مبارك: "في شارك تانك، عندي مخرج منفذ وهو دراعي اليمين، في أي برنامج بيكون معايا بقوله هعمل إيه وهخرج إزاى والكاميرات نوعها إيه، وكم كاميرا، والمود إزاى، والناس في الديكور مين، بياخد كل المعلومات مني ويبدأ يفرغها ويقولي هنعمل إيه امتي لتقليل الوقت وهكذا، بينظم الشغل بتاعي".

وأضاف المخرج باسل مبارك، قائلاً: "المخرج المنفذ يدير المخرجين المساعدين، والمساعدين هناك مخرج مساعد مسئول عن المذيع والضيوف واحتياجاتهم والمشاكل الفنية في المايك أو اللبس مع المختصين، ويكون فى مخرج مساعد خلف الكواليس، لمتابعة وتجهيز ديكور المتسابقين، وكل دول يتواصلوا مع المخرج المنفذ".

المخرج باسل مبارك، هو مخرج مصري، بدأت مسيرته الإخراجية بالعمل فى قنوات art فى التسعينيات ثم انتقل إلى العمل ضمن فريق برنامج عالم سمسم، وإخراج برنامج الشقة للنجمة هند صبري عام 2007، ومن ثم مسلسله الشهير "ربع مشكل" ومسلسل "أحمد أتجوز مني" ومن ثم برنامج شيكا بيكا، وبرنامج Saturday Night Live بالعربي عام 2016 وبرنامج ليلة بيضا حمرا سودا، وبرنامج الدووم، وبرنامج شارك تانك، وبرنامج million pound menu Egypt ، وبرنامج sold out للإعلامي محمود سعد.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست.

وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير وفي الحلقة التاسعة حل المؤلف والمخرج أحمد فوزي صالح.