آخرها المشروع X.. قصة بيتر ميمي مع أمير كرارة في نهاية أفلامه

تساؤلات حول جزء ثانٍ بظهور أمير كرارة

عرض "المشروع X" بـ4 تقنيات

View this post on Instagram A post shared by Synergy Plus - تامر مرسي (@synergyplustm)

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 07:19 مساءً - فاجأ المخرججمهور العرض الخاص لفيلمه الجديد "" الذي يقوم ببطولته الفنانوالذي أقيم أمس الأحد 18 مايو، في دار الأوبرا المصرية بحضور حشد كبير من نجوم الفن، بظهور الفنانفي مشهد نهاية الفيلم، لتكون هذه هي المفاجأة التي أعلن عنها صناع العمل المقرر انطلاقه رسمياً في دور العرض المصرية بدءاً من بعد غد الأربعاء 21 مايو.ظهور أمير كرارة في مشهد نهاية فيلم "" جاء بدور غامض، ولكنه فتح التساؤلات حول نية صناع العمل تقديم جزء ثانٍ على أن يتقاسم كرارة بطولته مع كريم عبد العزيز، ويعد استعانةبالفنان أمير كرارة في نهاية فيلم "المشروع X " مع فتح احتمالية تقديم جزء ثان ليس بجديد، حيث قام بيتر ميمي، بهذا الأمر خلال أحد أفلامه التي قدمها قبل سنوات.ففي عام 2021 قدم المخرج بيتر ميمي فيلم "" بطولةوإياد نصار وأسماء أبو اليزيد، وظهر أيضاً الفنان أمير كرارة في مشهد نهاية الفيلم، ووقتها تم الإعلان عن تقديم جزء ثان من بطولةيحمل اسم ""، حيث أعلن بيتر ميمي وقتها عن نيته في تقديم عالم سينمائي عن فكرة "المستضعفين" على غرار مارفل، وكانت البداية بـ"موسى"، وبعده "ملاك الموت"، ولكن الفكرة لم تنفذ حتى الآن.يمكنكِ قراءة... أبرزهم عمرو دياب.. نجوم الفن يدعمون كريم عبد العزيز في العرض الخاص من المشروع Xفيلم "المشروع X" تدور أحداثه حول عالم مصريات يدعى يوسف الجمال، يعاني من اضطرابات نفسية، فيما يكتشف أسراراً قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغير مصادر الطاقة في العالم كله، الأمر الذي يُغير حياته رأساً على عقب، ويُصبح هدفاً لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، قبل أنّ يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأنّ تظل سراً مدفوناً، ليعيش حالة من المطاردات الكثيرة، فمن ينتصر على الآخر؟فيلم "المشروع X" يُعد أحد أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية المصرية، ويتميز باستخدامه أحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.يمكنك قراءة أيضاً.. ثنائيات سينمائية منتظرة في أفلام 2025 قريباًفيلم "" يأتي من بطولة: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، أمير كرارة، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، تامر نبيل.والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي، وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».