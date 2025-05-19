بعد إجرائها عملية في القلب.. عبير صبري تكشف لـ الخليج 365 تطورات حالة والدتها الصحية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 07:19 مساءً - كشفت الفنانة عبير صبري عن آخر تطورات حالة والدتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية في القلب الأسبوع الماضي بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، مؤكدة أن العملية كانت صعبة إلا أن حالتها مستقرة في الوقت الحالي بعد قضائها فترة نقاهة داخل المنزل بعد العملية مباشرة.
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كما تواجدت عبير صبري في المسلسل المصري الإماراتي "وش سعد"، الذي ضم مجموعة من نجوم الوطن العربي، من الإمارات أحمد صالح، محمد عبد العزيز الملا وحصة الفلاسي، ومن مصر آيتن عامر، عبير صبري، مصطفى أبو سريع، صلاح عبدالله، عبير صبري، إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام، محمد الصاوي، جيهان قمري، كريم الحسيني، مروة الأزلي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.
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عبير صبري: "والدتي تحتاج إجراء عملية أخرى"وأوضحت عبير صبري في تصريح لـ"الخليج 365" أن والدتها أجرت عملية تغيير صمام رئيسي في القلب، وصعوبة العملية تكمن في عدم تحمل حالة والدتها الصحية إجراء مثل هذه العملية، مشيرة إلى أن العملية نجحت بحمد لله، إلا أنها تحتاج إجراء عملية جراحية أخرى حتى تنتهي من معاناتها، ولكن سيتم الانتظار بعض الوقت حتى تكون الوالدة قادرة على تحمل عملية جديدة.
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عبير صبري تستأنف تصوير مسلسل "زمالك بولاق"وعلى المستوى العملي تستأنف عبير صبري خلال الأسابيع المقبلة، تصوير مشاهدها في مسلسل "زمالك بولاق" المكون من 15 حلقة، والذي تتقاسم بطولته مع خالد الصاوي، وباسم سمرة، وتجسد خلال الأحداث شخصية سيدة متزوجة من خالد الصاوي، والعمل يشارك في بطولته إنتصار، تيام مصطفى قمر، وهو من تأليف إسلام شتا، وإخراج أسامة عمر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.
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مشاركة عبير صبري بمسلسلين في رمضان 2025يذكر أن عبير صبري شاركت في موسم دراما رمضان 2025 خلال مسلسلين الأول هو: "الحلانجي" من بطولة محمد رجب، عبير صبري، أيتن عامر، دانا حلبي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، هالة فاخر، سامح الصريطي، يوسف وائل نور، إبراهيم السمان، أحمد عبد الله محمود، عمرو رجب، إسماعيل شرف، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.
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https://www.instagram.com/p/DF80JIONkl5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
كما تواجدت عبير صبري في المسلسل المصري الإماراتي "وش سعد"، الذي ضم مجموعة من نجوم الوطن العربي، من الإمارات أحمد صالح، محمد عبد العزيز الملا وحصة الفلاسي، ومن مصر آيتن عامر، عبير صبري، مصطفى أبو سريع، صلاح عبدالله، عبير صبري، إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام، محمد الصاوي، جيهان قمري، كريم الحسيني، مروة الأزلي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».