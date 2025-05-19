بعد إجرائها عملية في القلب.. عبير صبري تكشف لـ الخليج 365 تطورات حالة والدتها الصحية

عبير صبري: "والدتي تحتاج إجراء عملية أخرى"

عبير صبري تستأنف تصوير مسلسل "زمالك بولاق"

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مشاركة عبير صبري بمسلسلين في رمضان 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 07:19 مساءً - كشفت الفنانةعن آخر تطورات حالة والدتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية في القلب الأسبوع الماضي بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، مؤكدة أن العملية كانت صعبة إلا أن حالتها مستقرة في الوقت الحالي بعد قضائها فترة نقاهة داخل المنزل بعد العملية مباشرة.وأوضحت عبير صبري في تصريح لـ"" أن والدتها أجرت عملية تغيير صمام رئيسي في، وصعوبة العملية تكمن في عدم تحمل حالة والدتها الصحية إجراء مثل هذه العملية، مشيرة إلى أن العملية نجحت بحمد لله، إلا أنها تحتاج إجراء عملية جراحية أخرى حتى تنتهي من معاناتها، ولكن سيتم الانتظار بعض الوقت حتى تكون الوالدة قادرة على تحمل عملية جديدة.يمكنكِ قراءة.. عبير صبري: عقدة منعتني من الإنجاب واكتشفت خطئِي بعدما كبرتوعلى المستوى العملي تستأنفخلال الأسابيع المقبلة، تصوير مشاهدها في مسلسل "" المكون من 15 حلقة، والذي تتقاسم بطولته مع خالد الصاوي، وباسم سمرة، وتجسد خلال الأحداث شخصية سيدة متزوجة من خالد الصاوي، والعمل يشارك في بطولته إنتصار، تيام مصطفى قمر، وهو من تأليف إسلام شتا، وإخراج أسامة عمر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.يذكر أنشاركت في موسم دراما رمضان 2025 خلال مسلسلين الأول هو: "" من بطولة محمد رجب، عبير صبري، أيتن عامر، دانا حلبي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، هالة فاخر، سامح الصريطي، يوسف وائل نور، إبراهيم السمان، أحمد عبد الله محمود، عمرو رجب، إسماعيل شرف، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.كما تواجدتفي المسلسل المصري الإماراتي ""، الذي ضم مجموعة من نجوم الوطن العربي، من الإمارات أحمد صالح، محمد عبد العزيز الملا وحصة الفلاسي، ومن مصر آيتن عامر، عبير صبري، مصطفى أبو سريع، صلاح عبدالله، عبير صبري، إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام، محمد الصاوي، جيهان قمري، كريم الحسيني، مروة الأزلي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».