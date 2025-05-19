 ريهام عبد الحكيم: فخورة بمشاركتي الصوتية في العرض الأول لفيلم المشروع X

ريهام عبد الحكيم عن فيلم المشروع: "عمل يستحق المشاهدة"

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عرض "المشروع X" بـ4 تقنيات

قصة وأبطال فيلم "المشروع X"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 07:19 مساءً - عبرت المطربةعن سعادتها وفخرها بمشاركتها الصوتية في الحدث السينمائي الضخم، خلال عرضه الأول في مصر والشرق الأوسط.وأقيم مساء أمس الأحد 18 مايو، عرض خاص للفيلم بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور نجومه وأبطاله، وعدد آخر من النجوم والمشاهير والذين حرصوا على الحضور لتهنئة أبطال العمل، وكان من بينهم عمرو سعد، إلهام شاهين، محمد حماقي، محمود العسيلي، إنجي المقدم وعدد آخر.ونشرت ريهام عبد الحكيم، صوراً لها من العرض الخاص للفيلم، عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلقت بالقول: "فخورة وسعيدة إن صوتي كان جزءاً من الحدث السينمائي الكبيرفي عرضه الأول في مصر والشرق الأوسط، بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز وباقة من ألمع نجوم الفن، تشرفت بوجودي وسط هذا الحدث الفني الكبير، وسعيدة إن صوتي كان جزءاً من هذه اللحظة المميزة، ألف مبروك لكل صناع الفيلم، ومستنية تشوفوا العمل اللي فعلاً يستحق المشاهدة".يُعد أحد أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية المصرية، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.يمكنكم قراءة... ياسمين صبري تتحدث عن تعاونها مع كريم عبد العزيز في المشروع X وتكشف عن مهنة بيتر ميمي بجانب الإخراجالمشروع Xيأتي من بطولة: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي، وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.تدور أحداثفي إطار من الإثارة والتشويق الذي يتخلله بعض مشاكل الأكشن، حول يوسف الجمال عالم المصريات الذي يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للفاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية غريبة! تتمثل في اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر، فهل يستطيع الوصول إلى هذا السر، والتغلب على العقبات التي سيواجهها في رحلته؟

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