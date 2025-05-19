نور الغندور تجوب شوارع موناكو الصيفية بلوك راقي من Gucci

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية نور الغندور مقطع فيديو رائع مع متابعيها عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلاله الأوقات الرائعة التي تقضيها اثناء تجولها في شوارع موناكو خلال زيرتها هناك، و كانت ترتدي توب ضيق من Chanel وصل سعرها إلى 1,721 دولار مع سروال ابيض واسع، و قبعة على رأسها من Gucci وصل سعرها إلى 713 دولار.
أما من الناحية الجمالية، فتركت نور شعرها مندسلاً على كتفيها مع مكياج هادئ لوجهها، و نظارات شمسية لإكمال اللوك.
وكانت أطلت نور الغندور على متابعيها، بمجموعة صور ظهرت فيها أثناء إستمتاعها بوقت مميز مع شقيقيها يوسف وعمر، بأجواء عائلية مليئة بالحب والفرح والضحك، وعلقت على منشورها بالقول: "Triple Trouble، الروح و القلب".
وتفاعل المتابعون مع المنشور، مشيرين إلى العلاقة الجميلة التي تجمع الأشقاء الثلاثة.
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