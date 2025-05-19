أحمد العوضي يكشف عن مشروع جديد بعيدًا عن التّمثيل وهذا وعده لجمهوره

أعلن الممثّل المصريّ أحمد العوضيّ في بثّ مباشر على “فايسبوك”، عن اقتراب موعد افتتاحه مركزًا لتدريب الملاكمة والفنون القتاليّة، واصفًا المشروع بأنّه حلم قديم لطالما راوده، قائلًا: “هذا حلمي منذ زمن وطموحي أن أساهم في إنشاء جيل يحب الرّياضة كما أحببتها.. وعندما يتِمّ الافتتاح سأقول لكم”.

كما كشف “العوضيّ” ردًّا على أسئلة متابعيه، عن تعاقده على مسلسل جديد من المقرّر عرضه في رمضان ٢٠٢٦، إلى جانب تحضيره فيلمًا سينمائيًّا جديدًا لم يكشف عن تفاصيله.

وعلّق “العوضي” على المسلسل الجديد قائلًا: “مسلسلي الجديد هيحقّق نجاحًا أكبر من فهد البطل وحقّ عرب، وهدفي أن أقدّم لكم الأفضل”.

نذكر أنّ أحمد العوضي، تألّق خلال شهر رمضان الفائت بدور البطل الشّعبيّ في مسلسل “فهد البطل” الّذي حظي بنجاح كبير.