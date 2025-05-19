أعلن الممثّل المصريّ أحمد العوضيّ في بثّ مباشر على “فايسبوك”، عن اقتراب موعد افتتاحه مركزًا لتدريب الملاكمة والفنون القتاليّة، واصفًا المشروع بأنّه حلم قديم لطالما راوده، قائلًا: “هذا حلمي منذ زمن وطموحي أن أساهم في إنشاء جيل يحب الرّياضة كما أحببتها.. وعندما يتِمّ الافتتاح سأقول لكم”.
كما كشف “العوضيّ” ردًّا على أسئلة متابعيه، عن تعاقده على مسلسل جديد من المقرّر عرضه في رمضان ٢٠٢٦، إلى جانب تحضيره فيلمًا سينمائيًّا جديدًا لم يكشف عن تفاصيله.
وعلّق “العوضي” على المسلسل الجديد قائلًا: “مسلسلي الجديد هيحقّق نجاحًا أكبر من فهد البطل وحقّ عرب، وهدفي أن أقدّم لكم الأفضل”.
نذكر أنّ أحمد العوضي، تألّق خلال شهر رمضان الفائت بدور البطل الشّعبيّ في مسلسل “فهد البطل” الّذي حظي بنجاح كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العوضي يكشف عن مشروع جديد بعيدًا عن التّمثيل وهذا وعده لجمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.