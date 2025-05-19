مسلسل “حرب الجبّالي” يتصدّر بعد عرض الحلقة الأولى

تصدّرت الحلقة الأولى من مسلسل “حرب الجبالي” “التراند” عبر منصّة “إكس” وموقع “فايسبوك” بالتزامن مع عرضها على قناة mbc مصر ومنصة “شاهد”.

وتميزت الحلقة الأولى من المسلسل بالعديد من الأحداث وأهمها بداية الصراع بين عائلة الجبالي بقيادة الفنان أحمد رزق والفنان صلاح عبد الله في مواجهة عائلة الجبالي بقيادة الفنان رياض الخولي والفنان أحمد خالد صالح

ونشاهد في الحلقة الأولى أيضا العديد من التعريف بشخصيات وأبطال العمل وأشاد الجمهور بمشاهد الفنان أحمد رزق وخاصة التي جمعته بالفنان الشاب أحمد خالد صالح.

وكان “حرب الجبالي”، للكاتبة سماح الحريري والمخرج محمد أسامة قد انطلق عرضه بالامس. ويرصد العمل صراعات الخير والشر وسيطرة الطمع والجشع على تصرفات بعض الناس داخل أحد أحياء الجمالية.

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي درامي مشوّق في حي الحرير في منطقة الجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في حكاية حب وانتقام وسط صراعات على السلطة. يناقش العمل الكثير من تفاصيل الحياة اليومية والصراعات بين سكان الحي، ويغوص في خبايا النفس البشرية، متناولاً بجرأة الصراع بين الناس، حين تغلب المصلحة ويسيطر الطمع والجشع على تصرفات البعض، وذلك من خلال قصص إنسانية متشابكة وخيوط درامية مُتداخلة لشخصيات تسعى بقوة لفرض سيطرتها وأفكارها على من حولها دون أي مراعاه لقيم المُجتمع أو أي جوانب إنسانية ولا يشغلها سوى الرغبة الجامحة في تحقيق المزيد من الثروة والنفوذ.

يجمع مُسلسل “حرب الجبالي”، كل من أحمد رزق، رياض الخولي، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، نسرين أمين، انتصار، لقاء سويدان، أحمد عزمي، أحمد الرافعي، ياسر الطوبجي، دنيا المصري، هاجر عفيفي، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، مفيد عاشور، حسن العدل، محمود السراج، ومشاركة الراحل أشرف عبد الغفور، إلى جانب الممثلين القديرين فردوس عبد الحميد، صلاح عبد الله وسوسن بدر، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة. وقد أدى بهاء سلطان أغنية المقدمة، فيما غنى محمد شاهين الرباعيات، وهما من كلمات جمال بخيت وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل.

من عروض شاهد الأولى، تُقدم الدراما الاجتماعية المصرية “حرب الجبالي” على “شاهد”، اعتباراً من ١٨ مايو ٢٠٢٥ وهو من انتاج شركة صبّاح أخوان.