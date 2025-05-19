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شكرا لقرائتكم خبر عن سوما بعد عودتها للغناء في الأوبرا: الغياب طال واشتقت للقاء الجمهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة سوما عن سعادتها الغامرة بعودتها إلى مسرح دار الأوبرا المصرية بعد غياب طويل، وذلك عقب مشاركتها في حفل "روائع" الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز الذي أقيم مؤخرًا، وقالت سوما: "فرحتي لا توصف، فقد اشتقت كثيرًا للقاء جمهوري العزيز على هذا المسرح العريق، لكن الحمد لله على هذه العودة".
ووجهت سوما الشكر لكل من ساندها في رحلة عودتها إلى الأوبرا، التي وصفتها بـ"المكان الذي تربّيت فيه وتعلمت أصول الغناء على خشبته"، كما وجّهت امتنانها لقادة دار الأوبرا لدعمهم المستمر لها.
ولم تنسَ سوما أن تشيد بدور زوجها، الدكتور مصطفى حلمي، قائلة: "هو زوجي، معلمي، أخي، سندي، وأستاذي"، واختتمت حديثها بإعلان مفاجأة فنية قادمة تشارك فيها مع المنتج الكبير نصر محروس، دون الكشف عن تفاصيلها، مُعلنةً: "انتظروا المفاجأة".
وأقيم حفل روائع الفنانة فيروز بدار الأوبرا المصرية يوم الخميس الماضى، حيث شاركت سوماً فى الحفل بجانب الفرقة القومية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.
تضمن برنامج الحفل الذى نفذت تذاكره قبل أيام من انطلاقه، نخبة مختارة من أشهر أغانى النجمة اللبنانية فيروز، وشارك في الحفل عدد من مطربي الفرقة وهم أحمد عفت، أشرف وليد، مى حسن.
المطربة سوما
سوما تعود للغناء فى الأوبرا خلال حفل روائع فيروز
سوما من حفل راوائع فيروز بالأوبرا
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