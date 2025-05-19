شكرا لقرائتكم خبر عن سوما بعد عودتها للغناء في الأوبرا: الغياب طال واشتقت للقاء الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة سوما عن سعادتها الغامرة بعودتها إلى مسرح دار الأوبرا المصرية بعد غياب طويل، وذلك عقب مشاركتها في حفل "روائع" الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز الذي أقيم مؤخرًا، وقالت سوما: "فرحتي لا توصف، فقد اشتقت كثيرًا للقاء جمهوري العزيز على هذا المسرح العريق، لكن الحمد لله على هذه العودة".

ووجهت سوما الشكر لكل من ساندها في رحلة عودتها إلى الأوبرا، التي وصفتها بـ"المكان الذي تربّيت فيه وتعلمت أصول الغناء على خشبته"، كما وجّهت امتنانها لقادة دار الأوبرا لدعمهم المستمر لها.

ولم تنسَ سوما أن تشيد بدور زوجها، الدكتور مصطفى حلمي، قائلة: "هو زوجي، معلمي، أخي، سندي، وأستاذي"، واختتمت حديثها بإعلان مفاجأة فنية قادمة تشارك فيها مع المنتج الكبير نصر محروس، دون الكشف عن تفاصيلها، مُعلنةً: "انتظروا المفاجأة".