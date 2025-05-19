شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج شارك تانك يتحدث عن كيفية اختيار الـ sharks فى بودكاست الشغلانة مع آسر أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج باسل مبارك، عن الفرق بين البرامج التليفزيونية الواقعية والبرامج الأخرى، وعن اختيار الشاركس في برنامج shark tank، أثناء حلوله ضيفًا ببودكاست الشغلانة مع آسر أحمد، الذي يذاع يوم الأربعاء من كل أسبوع ويناقش من خلاله ما خلف كواليس صناعة السينما والدراما والبرامج التليفزيونية.

وقال المخرج باسل مبارك: "الفرق بين البرامج التليفزيونية الواقعية والبرامج الأخري، هو أن البرامج الواقعية مش مكتوبة مسبقاً ولكنها عبارة عن محطات معينة بدون علم ما سيحدث، وسيتم اكتشفاها اثناء التصوير لأن نجوم وأبطال البرامج الواقعية هم أشخاص عاديين مثل برنامج شارك تانك مثلا، والواقعية هي إظهارهم بشكل واقعي كما هو عليه، أمام البرامج الأخرى هي مكتوبة مسبقًا مثل برنامج Saturday night live له بداية ووسط ونهاية وما إلى ذلك".

وعن اختيار الشاركس في برنامج شارك تانك قال المخرج باسل مبارك: "اختيار الشاركس في البرنامج مش من مهام المخرج ولكنها مهام البرديوسر والقائمين على البرنامج، وحقيقي كل الشارك المشاركين لذاذ جدًا".

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير وفي الحلقة التاسعة حل المؤلف والمخرج أحمد فوزي صالح.