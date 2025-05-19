شكرا لقرائتكم خبر عن شذى تستعد لطرح أغنية جديدة من كلمات عليم وألحان مصطفى العسال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة شذى لطرح أحدث أعمالها الغنائية خلال الأيام المقبلة، حيث تتعاون في الأغنية الجديدة مع الشاعر عليم، بينما تولّى تلحينها مصطفى العسال، والتوزيع الموسيقي الثنائي إلهامي دهيمة وأحمد حسام، ومن المقرر أن تصدر الأغنية عبر جميع منصات التواصل والسوشيال ميديا.

ويأتي هذا التعاون ضمن سلسلة من الإصدارات الغنائية التي قدمتها شذى مؤخرًا، كان آخرها أغنية "سكر مصر"، من كلمات وألحان محمود هلال وتوزيع شيندي خليل، والتي لاقت تفاعلاً جيدًا من الجمهور.

كما سبق أن طرحت في شهر أبريل الماضي أغنية "اخلع" من كلمات محمود كلازا، ألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع رامي نوار، وواصلت نشاطها الفني بأغنية "اللي ما يتسموا"، من كلمات إيهاب عبدالعظيم، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع تميم.

وشملت أعمالها أيضًا أغنية "مخ تخين" من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، بالإضافة إلى أغنية "إجمدي" من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد قماح، وميكس وماستر خالد رؤوف.