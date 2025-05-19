هيئة الموسيقى تُطلق برنامج طروق السعودية بالمنطقة الشرقية والغربية.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 05:54 مساءً - أعلنت هيئة الموسيقى عن إطلاق برنامج "طروق السعودية" بالمنطقة الشرقية والغربية من المملكة العربية السعودية. ونشر حساب الهيئة على الإنستغرام "بوستر" عن هذا البرنامج وما يتضمنه وعلق وكتب: "هيئة الموسيقى تطلق مرحلة جديدة من برنامج طروق السعودية لتوثيق خمسة فنون موسيقية في المنطقة الشرقية والغربية".

تفاصيل برنامج "طروق السعودية"

أنواع الفنون في الشرقية والغربية

أهداف برنامج "طروق السعودية"

الحفاظ على التراث الموسيقي السعودي وتوثيقه.

إبراز الفنون الموسيقية المتنوعة في مختلف مناطق المملكة.

تسليط الضوء على دور الفنون الموسيقية في تشكيل الموروث الثقافي السعودي.

التوثيق وبناء على منهجية دليل توثيق التراث الثقافي وأرشفته الرقمية بما يتماشى مع معايير اليونسكو.

إثراء المحتوى البحثي والدراسات الموسيقية بمصادر علمية مرئية ومسموعة.

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ويوثقبالمرحلة الثالثة الفنون الموسيقية المملكة العربية السعودية. وتُطلق هيئة الموسيقى المرحة الثالثة منلصوت الموروث الموسيقي السعودي، من خلال حصر وتوثيق علمي متكامل يتضمن خمسة فنون موسيقية في المنطقتين الشرقية والغربية من المملكة العربية السعودية.كما ذكر الحساب أيضاً فنون كل منطقة في الشرقية والغربية حيث كتب: " فنون المنطقة الغربية وهي: الدانات، الينبعاوي، الصهبة، المجس، فنون المنطقة الشرقية هي: الصوت".أما أهداف برنامج "طروق السعودية" فهي:

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