شاهدوا نرمين محسن بلوك جديد.. والمتابعون يتغزلون بجمالها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 05:54 مساءً - أطلت الفنانة السعودية نرمين محسن على جمهورها بعدد من الصور بلوك جميل ومختلف، حيث ظهرت بعدد من الصور بشعر طويل باللون الأشقر وهي جالسة بأحد المقاهي ومرتدية بلوزة ونظارة بيضاء.

وسألت نرمين متابعيها عن متى يحبون سماع صوت فيروز، هل بالصباح فقط أو بأي وقت وعلقت وكتبت: "فيروز مو شرط نسمعها الصبح، وش تقولون انتم؟".

رد فعل المتابعين

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وتفاعل معها جمهورها ولم يهتم بالرد على السؤال وانصب اهتمامهم باللوك الجديد لها وإطلالتها الجميلة وامتدحوا جمالها وكتبت إحدى المتابعات: "جمالك ما شاء الله"، فيما كتبت متابعة أخرى: "ماشاءالله جميلتي"، واكتفى البعض من المتابعات وكتبوا: "نحن نحبك"، فيما علقت متابعة وكتبت: "أمورتنا الحلوة"، وكتبت إحدى المتابعات: "يا خي تنحب من كل قلب"، فيما كتب أحد المتابعين: "الجمال فنانة السعودية هي ملكة نيرمين الزهراني أحبك والله"، وكتبت متابعة أخرى: "والله عسل وجميلة"، وعلق أحدهم وكتب: "الله الله من جمال و نظرات العيون سعوديات أصلاً ما تشبهين محد من العالم بهم"، وكتبت متابعة: "الله إطلالة حلوة"، فيما تفاعل البعض مع سؤالها وكتب: "نحب نسمع فيروز بالفجر"، فيما كتب آخر: "أحب سماع فيروز بكل الأوقات".

آخر أعمال الفنانة نرمين محسن

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وكان آخر عمل للفنانة نرمين محسن هو فيلم "إسعاف" من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، فيصل الدوخي، فهد البتيري، بسمة داود، نرمين محسن، مطلق مطر، مهند الصالح، سعيد صالح، مهدي الناصر، حسن عسيري، علي إبراهيم، أحمد فهمي، لطيفة المجرن، مطلق مطر، وسعيد صالح، مهند الصالح، بندريتا، وهو من إخراج كولين توج.

وسيُعرض فيلم سينمائي قريب وهو "محفول مكفول" تم تصوير مشاهده في تركيا وتحديداً إسطنبول، وبالمملكة العربية السعودية وتحديداً العاصمة الرياض، وتدور أحداثه حول مغامرات يغلب عليها الطابع الكوميدي لثلاث نساء في رحلتهن من الرياض إلى إسطنبول.

يناقش الفيلم عدة قضايا منها الشهرة والصداقة والوفاء، والعمل من بطولة كل من: الفنانة خيرية أبولبن، نيرمين محسن، إنجي وجدان، وهو من تأليف وسام قطان وسيناريو وحوار نهى السعدي، وإخراج كريم أبوزيد.

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