إيمان عبد الغني تعلن عن حفل موسيقى عربية لبليغ ووردة بهذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 05:54 مساءً - أعلنت الفنانة إيمان عبد الغني عن استعدادها لإقامة حفل تحت عنوان "موسيقى عربية لبليغ ووردة"، ونشرت بوستر الحفل الذي نفدت تذاكره نظراً للإقبال عليه وسيكون يوم الجمعة 30 مايو 2025 على المسرح الكبير بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام.

وعلقت وكتبت: "نفدت التذاكر، استعدوا لليلة استثنائية من سحر الموسيقى العربية يوم الجمعة 30 مايو الساعة 9 مساءً على المسرح الكبير، الحفل بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام، أراكم بكل الحـب ".

خطوبة الفنانة إيمان عبد الغني

حفلات قادمة للفنانة إيمان عبد الغني

إيمان عبد الغني في سطور

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وكانت الفنانة إيمان عبد الغني أعلنت مؤخراً عن خبر خطوبتها ونشرت صورة لها من مراسم احتفالها بخطوبتها وعلقت وكتبت وقتها: "تم بحمد الله خطوبتي و عقد قراني على المهندس حسام رمضان.. دعواتكم لنا بحياة سعيدة يا أحلى جمهور".كما تستعد الفنانةلإحياء حفل بالكويت يوم 19 يونيو 2025 بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تحت عنوان "طربيات" وكانت قد أعادت نشر بوستر الحفل والذي كتبت فيه: "نلتقي مجدداً مع المطربة إيمان عبدالغني في حفل "طربيات" بتاريخ 19 يونيو، حيث تأخذنا في رحلة موسيقية إلى روائع الزمن الذهبي بصوت ألمع نجمات ذلك العصر. هذا الحفل سيكون بقيادة المايسترو الدكتور خالد نوري".هي ممثلة ومطربة بدار الأوبرا المصرية، شاركت في عدة مهرجانات عربية، قامت بغناء أغاني مسلسل "أنا قلبي دليلي" وشاركت في فيلم "طيارة ورق"، كما شاركت بعدد من حفلات موسم الرياض وموسم جدة، وأيضاً بحفلات بدول الخليج أيضاً.

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