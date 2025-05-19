ياسمين صبري تتحدث عن تعاونها مع كريم عبد العزيز في المشروع X وتكشف عن مهنة بيتر ميمي بجانب الإخراج

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 05:54 مساءً - احتفلت النجمة ياسمين صبري مساء أمس الأحد 18 مايو بالعرض الخاص لفيلمها " المشروع X " مع النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2025 مبكرًا، حيث يُعرض في صالات السينما المصرية اعتبارًا من يوم 21 مايو الجاري، و5 يونيو المقبل في صالات السينما بالدول العربية، حيث يتضمن جرعة كبيرة من الأكشن والمطاردات.

وعلى هامش العرض الخاص، تحدثت الفنانة ياسمين صبري عن تعاونها مع النجم كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، كما كشفت عن مهنة الأخير بجانب الإخراج.

هذا ما قالته ياسمين صبري عن كريم عبد العزيز وبيتر ميمي

على هامش حضورها العرض الخاص لفيلمها ""، ردت الفنانة ياسمين صبري على عدد من الأسئلة التي وُجِّهت لها ومن بينها تعاونها مع النجموالمخرج؛ وذلك خلال لقاء مع موقع "gossipsonline أو في البوكس"، حيث قالت عن إمكانية سفرها لأكثر من بلد لإستكشاف شيء معين: "أنا شخص ممكن أسافر أكثر من بلد للبحث عن إجابة سؤال".

كما أجابت بسؤالها عن إمكانية سفرها مع صديق أو صديقة لها في مغامرة للبحث عن شئ، لترد مازحة: "ممكن نبحث من خلال مؤشر البحث جوجل"، وبذكر المغامرات كشفت أنها لم تكن لها أي مغامرات مع أصدقائها وهي بعمر صغير لأنها كانت منشغلة دائمًا بممارسة رياضة السباحة.

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كما تحدثت عن أهم مميزات المخرج بيتر ميمي وتعاونها معه قائلة: "بيتر ميمي مخرج يمتلك إمكانيات عالمية فعلًا، وأنا أتشرفت جدًا أنه مخرج هذا العمل، عندما مشاهدة الفيلم هيتأكد لكم كلامي، وأنا فخورة جدًا ومتشرفة أني جزء من هذا الفيلم"، وأضافت أن بيتر مخرج مصري، وهو أصلاً دكتور أطفال.

وعن تجربتها بالتمثيل مع النجم كريم عبد العزيز، قالت ياسمين:"كريم عبد العزيز إنسان جميل ونجم فعلًا وحقيقي، نجم في تصرفاته وأفلامه وشخصيته وفي تعامله مع الناس، إنسان جميل جدًا وأنا تعلمت منه الكثير جدًا".

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العرض الخاص لفيلم "المشروع X"

أُقيم مساء أمس العرض الخاص للفيلم بدار الأوبرا المصرية، وقد حضره عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم، ليلى علوي، حسن الرداد، أكرم حسني، نجلاء بدر، بيومي فؤاد، الإعلامية منى الشاذلي، عمرو سعد، المطرب محمد حماقي وزوجته، آية سماحة وزوجها، أحمد زاهر.

كما حضر النجم عمرو دياب، ماجد الكدواني، أمير كرارة، أمير شاهين وزوجته، المطرب محمود العيسلي، الإعلامي أنس بوخش، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، درة وزوجها المهندس هاني سعد، أحمد رزق ونجله وآخرين.

هذا بالإضافة إلى أبطال العمل كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، والمخرج رامي إمام والذي حضر برفقة ابنيه؛ وذلك بظهور مميز لأحفاد الزعيم عادل إمام.

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قصة وأبطال فيلم "المشروع X"

يأتي من بطولة: كريم عبد العزيز، ي، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراجوشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.

تدور أحداث فيلم "المشروع X" في إطار من الإثارة والتشويق الذي يتخلله بعض مشاكل الأكشن، حول يوسف الجمال عالم المصريات الذي يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للفاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية غريبة!! تتمثل في اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر، فهل يستطيع الوصول إلى هذا السر والتغلب على العقبات التى سيواجهها في رحلته؟.

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عرض "المشروع X" بـ4 تقنيات

يُعد أحد أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية المصرية، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

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