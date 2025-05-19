علي كاكولي يُطلق أغنيته الجديدة كله مني ويسأل جمهوره عن رأيه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 05:54 مساءً - اطلق الفنان علي كاكولي أغنية جديدة له حملت عنوان "كله مني"، قبل أيام، واستطاعت الأغنيه أن تتصدر المركز الأول بين عدد من الأغاني بالكويت، وشارك متابعيه عبر إستوري الإنستغرام عدداً من مقاطع الأغنية، وكذلك ردود فعل الناس عند سماعه، وهي من كلمات مشاري إبراهيم ألحان أحمد العدل.

ونشر عدداً من مقاطع الأغنيه أيضاً على صفحته على الإنستغرام وعلق وكتب: "شكراً من كل قلبي"، كما كتب علي كاكولي على أحد المقاطع التي نشرها للأغنية: "أي نعم هالمـرة آنا إللي بغـيب وما أبيك مــا أخـذته من حـياتي كافي وزايد عليك".

وكان قبل أيام قد نوه على قرب طرحه للأغنية ونشر "بوست" وكتب عليه: "انتظروا أغنيتي الجديدة "كله مني"، الخميس 15/5 الساعة 5".

رد فعل المتابعين

تفاعل معه متابعوه وكتب أحدهم: "مبروك يا صاحبي وشكراً على فنك وحبك لشغلك والأغنية العظيمة إللي خليتنا كلنا نستمتع بيها واحنا نشتغل"، فيما علق أحدهم وكتب: "مبروك يا حبيبي"، وكتبت متابعة: "مو بس أعجبتنا أدمنتها من اليوم الأول ربنا يوفقك يا علي ويعطيك على قد نيتك يا عسل"، وكتب متابع: "رائعة "، فيما كتبت متابعة: "رائع بكل شي إنت يا علي مبدع بمعنى الكلمة وإحساسك بيوصل لأعمق نقطة بالقلب شكراً علي ويا رب مزيد من النجاح"، وكتب متابع: "عندما يجتمع التمثيل والغناء، يظهر الإبداع"، وكتب آخر: "مشاعري وأنا أشوف الشغل إللي كنت كواليسه مو عااديه ترى"، وكتبت متابعة: "مو طبيعية لحن، كلمات، توزيع، إحسااس تجنن"، وكتبت متابعة: "علي يا فنان"، وعلقت متابعة وكتبت: "رائع دائماً"، وكتبت متابعة: "كاكولي هذا ولا برنامج الصدمة، يمه شنوهذا دمار"، وكتب متابع: "عظيم يا صاحبي"، وكتب آخر: "العالمى ايه الإحساس ده والأغنية الجميلة ده ألف مبروك يا صديقي "، وكتبت متابعة: "علي كاكولي مُبدع، صوت، تمثيل، موسيقى كل شيء برافو فعلاً جوكر"، وعلق أحدهم وكتب: "حنجرة رهيبة ما شاء الله دايم أغانيك حلوة". وكتبت أخرى: "كل مرة يطلع بأغنية أحلى من إللي قبلها اختياراته موفقة جداً"، وكتب متابع: "انت مبدع بكل الألوان فعلاً".

وكان آخر أغنيه أطلقها الفنان علي هي "الثقيلة" من كلمات عبدالله العماني، وألحان بنت الكويت.

آخر أعمال الفنان على كاكولي

وكان آخر عمل للفنان على كاكولي هي مسرحية "صنع في الكويت كل شي بالبرد" من ﺇﺧﺮاﺝ شملان النصار، وﺗﺄﻟﻴﻒ جاسم الجلاهمة، ومن بطولة الفنانة شجون الهاجري، عبدالله بوشهري، عبدالله عبدالرضا، كوثر البلوشي، روان العلي، آلاء الهندي، حسن عبدال، جمال الصالح، على المهيني محمد المنصوري، الغالية، طلال أبا القلوب، دافي، حسن اليوسفي، شوق بنت عبدالله، ليلى الرندي.

كما عُرض له بالموسم الرمضاني مسلسل "وحوش" من إﺧﺮاﺝ سعيد الماروق، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ فيصل البلوشي، ومن بطولة الفنانة شجون الهاجري، هيا عبدالسلام، فيصل العميري، بشار الشطي، منصور البلوشي، عبدالله البلوشي، أحمد سعيد، علي عبدالعزيز دشتي، محمد الحداد، شوق الهادي، أسمهان توفيق، مصطفى محمود، أحمد مساعد، عبدالعزيز السعدون، جاسم البلوشي، مبارك سلطان، بالإضافة إلى آخرين.

والمسلسل يتحدث عن جرائم حدثت بالواقع بالمجتمع الكويتي، ويغلب على العمل الغموض والتشويق، وحلقاته منفصلة، في كل حلقة حكاية، حيث تتناول كل حلقة أشهر الجرائم الحقيقية التي حدثت في الكويت على مدار سنوات مختلفة، ويقدم على تطبيق "شاشا".

كما انتهى من مسلسل "النصاب" منصة نتفليكس، ويعتبر الجزء الثاني من مسلسل "السجين النصاب" الذي عُرض في عام 2023، من ﺇﺧﺮاﺝ محمد دحام الشمري، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ فيصل البلوشي، ومن بطولة الفنان عبدالله السيف، شهاب جوهر، شوق الهادي، أحمد النجار، شيماء سليمان، وريم النجم.

والنصاب مسلسل من بطولة الفنانة شيرين رضا، علي كاكولي، عبدالله السيف، في فؤاد، ومن إخراج عصام عبدالحميد، وتأليف فيصل البلوشي، العمل أحداثه تدور في إطار الإثارة والتشويق.

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