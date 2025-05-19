أول ظهور للعروسين ليلى أحمد زاهر وزوجها هشام جمال بعد زفافهما.. هكذا بدت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 05:54 مساءً - في أول ظهور لها بعد احتفالها بزفافها، ظهرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر برفقة زوجها المنتج والممثل هشام جمال، وذلك خلال العرض الخاص لفيلم "المشروع X"، الذي أُقيم مساء أمس الأحد 18 مايو بدار الأوبرا المصرية بحضور أبطال العمل ونخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.

ظهور ليلى أحمد زاهر برفقة زوجها هشام جمال في أحدث ظهور

وظهرت الفنانة ليلى أحمد زاهر برفقة زوجها هشام جمال كأول ظهورٍ لهما بعد احتفالهما بزفافهما، وشاركت ليلى عدد من الصور من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، لإطلالتها خلال العرض الخاص للفيلم، حيث تألقت ببدلة رسمية سوداء أنيقة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بشكل إنسيابي جميل ومكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها، كما أكملت إطلالتها بحقيبة ذهبية أنيقة.

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يُذكر أن ليلى أحمد زاهر قد احتفلت بزواجها من هشام جمال 23 أبريل الماضي، في حفل زفاف ضخم، في منطقة هرم سقارة بحضور حشد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على التواجد ومباركة العروسين وكذلك تهنئة أحمد زاهر على زواج ابنته ليلى، وجاء في مقدمة الحضور ريهام عبد الغفور، محمد سامي ومي عمر، لقاء سويدان، أحمد سعد، محمد حماقي وغيرهم من النجوم.

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العرض الخاص لفيلم "المشروع X"

وكان العرض الخاص لفيلم "المشروع X" قد أُقيم مساء أمس بدار الأوبرا المصرية، وقد حضره عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم، ليلى علوي، حسن الرداد، أكرم حسني، نجلاء بدر، بيومي فؤاد، الإعلامية منى الشاذلي، عمرو سعد، المطرب محمد حماقي وزوجته، آية سماحة وزوجها، بالإضافة للفنان أحمد زاهر وآخرون.

كما حضر النجم عمرو دياب، ماجد الكدواني، أمير كرارة، أمير شاهين وزوجته، المطرب محمود العيسلي، الإعلامي أنس بوخش، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، درة وزوجها المهندس هاني سعد، أحمد رزق ونجله وآخرين.

هذا بالإضافة إلى أبطال العمل كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، والمخرج رامي إمام والذي حضر برفقة ابنيه؛ وذلك بظهور مميز لأحفاد الزعيم عادل إمام.

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قصة وأبطال فيلم "المشروع X"

فيلم "المشروع X" يأتي من بطولة: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.

تدور أحداث فيلم "المشروع X" في إطار من الإثارة والتشويق الذي يتخلله بعض مشاكل الأكشن، حول يوسف الجمال عالم المصريات الذي يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للفاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية غريبة!! تتمثل في اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر، فهل يستطيع الوصول إلى هذا السر والتغلب على العقبات التى سيواجهها في رحلته؟

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يمكنكم قراءة ياسمين صبري تتحدث عن تعاونها مع كريم عبد العزيز في المشروع X وتكشف عن مهنة بيتر ميمي بجانب الإخراج

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