أحدثهن مايان السيد.. نجمات يحتفلن بزواج شقيقاتهن

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 05:54 مساءً - بإطلالة تشبه العروس، احتفلت الفنانة الشابة مايان السيد بعقد قران شقيقتها بحضور الأهل والأصدقاء، وقد شاركت جمهورها ومتابعيها فرحتها بشقيقتها بنشر عددٍ من الصور والفيديوهات من عقد القران عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام".

وقد سبق مايان السيد، احتفال عدد من النجمات بزواج شقيقاتهن من بينهن ملك أحمد زاهر، لمى كتكت وآخريات، وسوف نستعرضهن في هذا الموضوع.

مايان السيد تحتفل بعقد قران شقيقتها.. أطلت كالعروس

بطريقة عفوية عبرت بها عن سعادتها، احتفلت الفنانة مايان السيد بعقد قران شقيقتها، وشاركت فرحتها مع جمهورها ومتابعيها من خلال نشر مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلّقت عليها قائلة: "كتب كتاب أختي".

وظهرت مايان خلال الصور في مشهد مؤثر وهي تحتضن والدها، كما أضفت زغاريدها احتفالاً بشقيقتها روحاً مرحة ومؤثرة على الأجواء، كما لفتت الأنظار بإطلالتها الساحرة التي تشبه العروس؛ حيث ارتدت فستاناً أبيض من الشيفون طويل، أتخذ صدره شكل "الصدفة" مع شال أنيق على كتفيها، كما اعتمدت تسريحة الكعكة ومكياجاً ناعماً أظهر رقة وجمال ملامحها.

ومن المقرر تحديد موعد حفل الزفاف الأيام المقبلة ويحضره عدد من نجوم الوسط الفني الذين تجمعهم صداقة قوية بمايان السيد.

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لمى كتكت تحتفل بزفاف شقيقتها هيا

كما احتفلت الفنانة الشابة لمى كتكت ابنه النجمة أمل رزق بحفل زفاف شقيقتها المخرجة والمصورة هيا كتكت، وذلك مساء الخميس الماضي 15 مايو، على المهندس آدم مصطفى العربي، وذلك بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وقد شاركت لمى من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطع فيديو يضم لقطات ولحظات مختلفة جمعت بينها وبين شقيقتها هيا، سواء في المواقف الحياتية العامة أو من حفل زفافها، وذلك على خلفية أغنية "صحبي يا صحبي" للمطرب بهاء سلطان، وعلقت على مقطع الفيديو قائلة: "خلي بالك منها".

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أطلعوا على وقالوا الشعر عن ليلى وحكاية عنوانها يسري ورنا: أغاني عبر بها المشاهير عن فرحتهم بحفلات الزفاف

نجوم الفن والإعلام يشاركون أمل رزق فرحتها بيوم زفاف ابنتها

وقد حرص على الحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم خالد زكي، منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، رانيا فريد شوقي، لقاء سويدان، وئام مجدي، أحمد عبدالحميد وزوجته، المخرجة منال الصيفي، المنتج أيمن شاهين، طارق النهري، سوزان نجم الدين، دينا عبدالله، الإعلامي أسامة منير، أحمد التهامي، محمد عبدالحافظ، والإعلامية إنجي هشام.

كما حضر أيضاً كل من كمال أبورية، محمد رياض وزوجته رانيا محمود ياسين، إيناس عزالدين، إيهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه، سهير شلبي، عمرو عبدالجليل، أحمد عبدالعزيز وزوجته، هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح، مريم الجندي، حسناء سيف الدين، ووفاء عامر.

هكذا احتفلت ملك أحمد زاهر بـ شقيقتها ليلى بعد زفافها

وكانت النجمة ملك أحمد زاهر قد احتفلت بزفاف شقيقتها ليلى على المنتج والممثل هشام جمال، الذي أُقيم يوم 23 أبريل، في منطقة هرم سقارة بحضور حشد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على التواجد ومباركة العروسين وكذلك تهنئة أحمد زاهر على زواج ابنته ليلى.

ونشرت ملك أحمد زاهر الصور على حسابها بموقع "إنستغرام"، مرفقة بدعاء لشقيقتها ليلى بالسعادة حيث كتبت: "اللهم احفظ أختي من بين يديها ومن خلفها، وعن يمينها وعن شمالها، ومن فوقها وأعوذ بعظمتك أن تغتال من تحتها. اللهم حصنها بالقرآن، وأبعد عنها البلاء والوباء، والحسد والضرر، واكتب لها الخير حيث كان، واصرف عنها كل شر".

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مشوار ملك وليلى أحمد زاهر من الطفولة حتى حفل الزفاف

وكانت ملك أحمد زاهر قد ودعت شقيقتها ليلى أحمد زاهر إلى منزل الزوجية وابتعادها عنها للمرة الأولى منذ ولادتهما، وقامت بنشر فيديو على حسابها بموقع "إنستغرام" يلخص مشوار الثنائي سوياً منذ الطفولة وحتى زواج ليلى وانتقالها إلى منزل زوجها الفنان هشام جمال، مع رسالة مطولة عبرت فيها عن حبها وسعادتها وحزنها في نفس الوقت.

وكتبت ملك في منشورها: "ومحدش فيهم عاش إللي أنا وانتي عشناه، من أول ضحكة واحنا أطفال لحد لحظة كتب كتابك، كل لحظة في الفيديو ده هو عمر كامل بينا، هو حب، وأمان، وضحك، و مشاركة، علاقتي أنا وإنتي مش شبه أي حد، مش مصدقة إن الوقت جري كده، كنا لسه صغيرين، وبنتخانق على اللبس، وبنستخبى من مامي، وفجأة لقيتك لابسة فستانك الأبيض، أحلى عروسة شافتها عيني".

وأضافت ملك أحمد زاهر: "أنا بحبك أوي، حب مفيهوش شروط ولا حسابات، مع إن الفرق بيننا مش كبير، أقل من سنة، بس طول عمري حاسة إنك بنتي مش أختي، امبارح بنتي إللي كانت بتتجوز مش أختي، وأنا الفرحة مش سيعاني، بس في نفس الوقت وحشتيني قوي من دلوقتي، إنتي مش بس أختي حبيبتي إنتي أحلى حاجة حصلتلي في حياتي".

وتابعت ملك: "وهفضل دايماً أقرب واحدة ليكي، أحنّ حضن، وسند من غير كلام، ربنا يسعدك يا روحي، ويخليكي دائماً قلبك مرتاح مع عريسك إللي ربنا يحفظهولك و يفضل يسعدك العمر كله، وأنا دايماً جنبك في كل خطوة، بحبك يا عروستي الحلوة، اللهم أحفظ أختي وزوجها من كل سوء، وبارك لهما في حياتهما، واصرف عنهما الحسد والشر، وأدم عليهما السكينة والمودة".

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برسالة مؤثرة ميار الغيطي تحتفل بزفاف شقيقتها مي

كما احتفلت الفنانة ميار الغيطي بحفل زفاف شقيقتها مي من الطبيب البريطاني أندرياس براون، ذلك في حفل بسيط بالعاصمة البريطانية لندن، وحضر الحفل الأهل والأصدقاء المقربون، وبعض المسؤولين المصريين منهم وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، وزير العمل محمد جبران، الوزير عادل العدوي، نائب وزير الزراعة دكتورة منى محرز، والدكتور عصام عبدالصمد رئيس الجالية المصرية بلندن.

وقد وجهت ميار من خلال حسابها الشخصي على "إنستغرام" رسالة مؤثرة لشقيقتها مي بعد حفل زفافها، وذلك من خلال نشر عدد من الصور التي جمعتهما معاً خلال التجهيزات وفي الحفل، علّقت عليها بكلمات مليئة بالحب ومؤثرة قائلة: "رؤية أختي الجميلة تتزوج حب حياتها كانت لحظةً ستبقى محفورةً في ذاكرتي للأبد".

وأكملت ميار الغيطي: "أتمنى لكما حياةً مليئةً بالحب والضحك والسعادة الأبدية.. إلى بدايات جديدة وذكريات خالدة".

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وكانت مي الغيطي قد أعلنت ارتباطها بصديقها المقرب البريطاني أندرياس براون، في ديسمبر الماضي، حيث نشرت جلسة تصوير رومانسية جمعتهما على ‏حسابها بموقع "إنستغرام" لتعلن بها خبر ارتباطها به معلقة على الصور قائلة: "تمت خطوبتي رسمياً على صديقي المقرب ‏الدكتور أندرياس براون‏، الحمد لله شكراً لأصدقائي الرائعين على جعل هذا اليوم مميزاً للغاية".

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