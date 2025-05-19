شهاب جوهر يشارك جمهوره صورة له مع عدد من الفنانين ويكشف عن عمل قادم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 05:54 مساءً - شارك الفنان شهاب جوهر جمهوره صورة له مع عدد من الفنانين، منهم غرور صفر، رهف العنزي، ناصر عباس، بالإضافة إلى آخرين ونشرها على ستوري الإنستغرام، واكتفى بوضع تعليق قصير وكتب: "قريباً"، وهو إعلان بشكل غير مباشر عن فريقه القادم وعمله، كما وضعت الفنانة إلهام الفضالة، وكذلك الفنانة غرور صفر نفس الصورة معلنين عن عمل قادم لهم.

أما آخر أعمال إلهام وشهاب هو مسلسل "بيت الحمولة" الذي عُرض بالموسم الرمضاني 2025.

9جوائز لمسلسل "بيت الحمولة"

وكان الفنان شهاب جوهر وزوجته الفنانة إلهام الفضالة قد أعلنا حصول مسلسلهما "بيت الحمولة" على 9 جوائز بمهرجان نجوم الفن والإعلام العاشر. و المسلسل من إخراج سائد بشير الهواري، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جميلة جمعة، ومن بطولة الفنانة إلهام الفضالة، طيف، شهد الياسين، فيّ الشرقاوي، ليالي دهراب، حسين الحداد، شيلاء سبت، عبدالله البلوشي، منصور البلوشي، علي محسن، شملان العميري، غرور صفر، زيني كرم، زينب يوسف، شيماء قنبر، أحمد بن حسين، علي بن حسين، وزهراء دهراب وإشراف عام الفنان شهاب جوهر.

والقصة تدور حول أم أرملة تعيش تحت سقف واحد مع عائلتها، تتلاعب بحياة أبنائها وزوجاتهم، وذلك بدافع الحب كما تعتقد، وتدور الكثير من الأحداث والمشاكل وتتوالى أحداث العمل فيها.

آخر النشاطات الفنية لـ شهاب جوهر

أما آخر نشاطات الفنان شهاب جوهر وزوجته الفنانة إلهام الفضالة هو تواجدهما في شهر مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما بدورته الحادية عشرة تحت رعاية الشيخ محمد بن حمد الشرقي في الإمارات العربية المتحدة، وعلق وقتها شهاب على حضوره ونشر صوراً له مع زوجته إلهام وعدد من الفنانين وكتب: "تشرفنا بحضور مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما الدورة الحادية عشرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي..شكراً على الدعوة الكريمة وشكراً لمدير المهرجان سعادة السيد محمد سعيد الظنحاني ولجميع القائمين على المهرجان".

صورة نشرها شهاب جوهر على ستوري الانستغرام الخاص به

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».