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ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، أظهرت من خلالها لحظات عاشتها في الماضي مع إبنتها أيلا عندما كانت صغيرة، مع صور جديدة مشابهة لها في الحاضر، مؤكدةً على أن الثير من الاشياء و اللحظات لا تتغير زغم مرور الوقت، و خاصة فيما يتعلق بالحب و العائلة.
وكانت احتفلت نور عريضة بعيد الأم، ونشرت صورة تجمعها بوالدتها وابنتها، وعبّرت نور عن أهمية دور الأمهات في زرع الثقة في بناتهن ليس بالكلمات، بل بالسلوك والتصرفات، وأكدت أن الأطفال يكتسبون القوة من تفاصيل صغيرة في أمهاتهم، مثل مواقفهن ونظراتهن وطريقة تعاملهن مع المواقف المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر بصور بغاية اللطافة مع إبنتها أيلا.. نور عريضة تقارن بين الماضي والحاضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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