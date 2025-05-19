أمير كرارة يظهر في ختام "المشروع X" وتساؤلات حول إمكانية جزء ثانٍ

ميرنا وليد - بيروت - في مفاجأة لم تكن متوقعة، ظهر الممثل المصري أمير كرارة في مشهد النهاية من فيلم "المشروع X" للممثل كريم عبد العزيز، ما أثار تكهنات واسعة حول وجود جزء ثانٍ مرتقب للعمل، وشهد العرض الخاص للفيلم، الذي أُقيم في دار الأوبرا المصرية مساء الأحد، حضوراً فنياً لافتاً، حيث تواجد أبطال العمل إلى جانب كوكبة من مشاهير الفن والإعلام، من بين الحاضرين: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، المخرج محمد عبد العزيز، بالإضافة إلى الفنان عمرو دياب، محمد حماقي، درة التونسية، نجلاء بدر، ليلى علوي، حسن الرداد، منى الشاذلي، أكرم حسني، وغيرهم .



تدور أحداث الفيلم حول "يوسف الجمال"، عالم المصريات الذي يؤدي دوره كريم عبد العزيز، حيث ينطلق في مغامرة تاريخية تبدأ من القاهرة وتصل إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، في محاولة للإجابة عن السؤال الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟، وفتح ظهور كرارة في الختام باب التساؤلات: هل سنرى تعاوناً جديداً بينه وبين كريم عبد العزيز في جزء ثانٍ من هذا المشروع الضخم؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.