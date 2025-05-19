من جديد.. شيماء سيف تحدث بلبلة حول إنفصالها عن محمد كارتر

ميرنا وليد - بيروت - بعد أشهر قليلة على إعلانها عودتهما لبعضهما البعض، أثارت الممثلة المصرية شيماء سيف الجدل من جديد حول إنفصالها عن زوجها المنتج المصري محمد كارتر، إذ قامت بإلغاء متابعتها له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما قام هو بخطوة مماثلة.



وشاركت شيماء الجمهور منشوراً قالت فيه: "الندل لو كشفته يبجح، ولو واجهته يقبح، ولو بعدت عنه يلقح، ويشوف عدوك فين ويقعد معاه ويسبح"، ثم عادت وحذفته ما زاد الشك.

وبالرغم من كل ذلك، لم يصدر أي موقف رسمي وصريح من أي من الطرفين.