ميرنا وليد - بيروت - بعد أشهر قليلة على إعلانها عودتهما لبعضهما البعض، أثارت الممثلة المصرية شيماء سيف الجدل من جديد حول إنفصالها عن زوجها المنتج المصري محمد كارتر، إذ قامت بإلغاء متابعتها له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما قام هو بخطوة مماثلة.
وشاركت شيماء الجمهور منشوراً قالت فيه: "الندل لو كشفته يبجح، ولو واجهته يقبح، ولو بعدت عنه يلقح، ويشوف عدوك فين ويقعد معاه ويسبح"، ثم عادت وحذفته ما زاد الشك.
وبالرغم من كل ذلك، لم يصدر أي موقف رسمي وصريح من أي من الطرفين.
كانت هذه تفاصيل خبر من جديد.. شيماء سيف تحدث بلبلة حول إنفصالها عن محمد كارتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.