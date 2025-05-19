شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يعدل تصريحًا قديمًا له حول اعتزال التمثيل.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم العالمى توم كروز أنه لا ينوى اعتزال التمثيل حتى يبلغ الـ 100 عام، حيث عدّل كروز تصريح سبق أن قاله قبل سنوات، حين أشار إلى أنه يتمنى أن يصبح مثل النجم العالمى هاريسون فورد والاستمرار في صناعة الأفلام حتى بلوغه الثمانين.

وصرح كروز قائلاً: "هاريسون فورد أسطورة؛ آمل أن أظل مستمرًا مثله، وأمامي 20 عامًا لألحق به".

وعدل كروز تصريحه في أحدث لقاء له قائلاً: "قلت من قبل إنني سأصنع أفلامًا حتى بلوغي الثمانين في الواقع، سأصنعها حتى بلوغي المئة، لن أتوقف أبدًا عن تقديم أفلام الأكشن، ولن أتوقف أبدًا عن أفلام الدراما والكوميديا، وأنا متحمس لما هو قادم".

وكان قد تحدث النجم العالمي توم كروز، لأول مرة عن شخصية النجمة العالمية نيكول كيدمان التي جسدتها في الفيلم الذي جمعهم سوياً Eyes Wide Shut عام 1990 وظهرت فيها بشخصية زوجته أنداك، قائلاً "بلا شك ممثلة رائعة".

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، التي نقلت فيه تصريحات كروز وإشادته بعظماء السينما مثل جاك نيكلسون ومارلون براندو، وأدلى الممثل باعتراف علني نادر بقدرات كيدمان التمثيلية في عدد مايو من مجلة "سايت آند ساوند"، وهي مجلة سينمائية يصدرها معهد الفيلم البريطاني، الذي سيكرم فيلمه القادم يوم الاثنين وسيمنحه زمالة المعهد المرموقة.