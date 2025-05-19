شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى القصبي يكتب: مصطفى شعبان قصة حافلة من مدرسة الكبار لقمة النجومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حين نتحدث عن موهبة صادقة تخرج من الأعماق، وفنان معجون بماء الفن، لا بد أن نتوقف أمام اسم النجم مصطفى شعبان، فهو ليس مجرد نجم يلمع على الشاشة، بل حالة فنية نادرة تتجسد في كل دور يقدمه، يجمع بين الحضور الطاغي والبساطة، بين الذكاء الفني والصدق في الأداء، ليصنع لنفسه مكانة لا يزاحمه فيها أحد.

تعلم مصطفى شعبان من جيل الكبار، فصار كبيرًا بمقاييسهم، وتشرب من مدرستهم الفنية قيم الالتزام والجدية، حتى أصبح أحد أبرز أبناء هذا الجيل بجدارة، ولم تأت نجوميته على مائدة من ذهب، بل قبض عليها كما يقبض على الجمر، بثبات وإصرار، واستحق مكانته بين الكبار لأنه عرف الطريق وسار فيه بخطى واثقة لا تعرف التنازل.

وعندما نحتفل اليوم بعيد ميلاد مصطفى شعبان، فإننا نحتفل بالفن ذاته، نحتفل بالموهبة التي اختارت أن تظل نقية، وبفنان جعل من كل دور بصمة، ومن كل عمل إضافة حقيقية للساحة الفنية، إنه عيد ميلاد لمسيرة من الإبداع، لرجل لم يتورط في الزيف والاستهلال الفنى ولم يركض خلف الانهيار، بل اختار أن يضيء بفنه، ويمنح الجمهور ما يستحق من صدق وعمق وجمال.

مصطفى شعبان ليس فقط ممثلًا، بل مبدع ينسج أدواره بخيوط من الموهبة والتجربة والاختيار الذكي، ما جعله يحتل مكانة خاصة في قلوب الجمهور ومكانا مهما في ذاكرة الدراما والسينما المصرية.

ومنذ ظهوره مصطفى شعبان على الساحة الفنية وتوقع له الكثيرون بنجومية لامعة وتألق في عالم التمثيل، بعد تقديم سلسلة من الأعمال الناجحة فى مشواره ، والذى اشتهر بتقديم عدد من الأدوار المتميزة في عالم الدراما المصرية والسينما، وأصبح أيقونة نجاح، ويعتبر من نجوم الصف الأول الذى استطاع تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل اختياراته الجيدة، وأصبح من رموز نجوم الدراما بتربعه على العرش بعد تقديم باقة كبيرة من الأعمال المتواصلة والتي نالت اشادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا، ولمعت نجوميته بعد تقديم تلك الأعمال التي تركت بصمة كبيرة في مشواره.

مصطفى شعبان نجم لا يعرف معني للفشل أو الثبات علي نوعية معينة لشخصيات يقدمها ومنذ بدايته في المشاركة بأعمال درامية منذ مسلسل عائلة الحاج متولي حتي حكيم باشا حيث استطاع أن يثبت لجمهوره ولنفسه أنه قادر علي التغير والتقمص، وكان الدور المهم جداً في حياته الفنية والذي يمثل انطلاقة حقيقية من خلال الوقوف أمام النجم الراحل نور الشريف في المسلسل الرمضاني (عائلة الحاج متولي) ليكون هذا الدور بمثابة البداية الحقيقية لمشوار مصطفي شعبان التي لفتت أنظار المخرجين إليه كنجم متعدد المواهب، فهو الطالب الملتزم.. والابن البار.. والزوج المصري الغيور علي بيته، ثم تألق شعبان في دوره الوطني في مسلسل (عميل 1001) مع خيرية أحمد ونيللي كريم، الذي عرض عام 2005 وحقق نجاحًا كبيرًا، واصل هذا النجاح، من خلال التغير والتوحد مع الشخصية أمام الكاميرا ليقنع المشاهد بكل عمل يقدمه.

بعدها استمرت موهبته في فرض نفسها فوقف أمام رغدة في فيلم (فتاة من إسرائيل)، ثم بدأت بطولاته الفنية في فيلم (كود 36)، وبعدها فيلم (فتح عينيك) و(أحلام عمرنا).

ومنذ عام عام 2010 يحرص النجم مصطفى شعبان على أن يشارك بصفة منتظمة في السباق الرمضاني، وهو الأمر الذي جعل جمهوره ومحبيه ينتظرون دائما أعماله التي تحقق نسب مشاهدة عالية جدا، لأنه يحاول أن يقدم قضية جديدة ومختلفة تضم العديد من الرسائل، وكل مسلسل يقدمه له طعم ولون ويحمل رسائل وقضايا متنوعة .

البداية كانت مع مسلسل العار الذى كان بداية وخطوة مهمة في مشواره الفني واستطاع من خلالها اثبات موهبته ووجودة على الساحة ببطولة مطلقة .

وبعدها قدم "الزوجة الرابعة" عام 2012، وطرح من خلاله قضية تعدد الزوجات والمشاكل التى تواجه من يمتلكون أكثر م زوجة، وناقش أيضا من خلاله إشكالية المساواة بين كل زوجة من الزوجات فى المسلسل، وفي النهاية حاول أن يقدم رسالة وهي أن الزواج من سيدة واحدة فقط، هو السبيل للخروج من المشاكل.

وفى 2013 ظهر مصطفى شعبان بمسلسل "مزاج الخير"، الذى لعب فيه شخصية "تاجر مخدرات"، كان حريص على أن يظهر بشكل مختلف أمام عائلته إلى أن حقيقته تنكشف بالكامل مع نهاية الأحداث، إلى أن تنتهي حياته بطريقة مؤسفه.

بعد هذه الأدوار قرر شعبان التغيير من جلده تمام، وقرر المنافسة عام 2014 بمسلسل يحمل عنوان "دكتور أمراض نسا"، طل على جمهوره به من خلال شخصية الدكتور متعدد العلاقات النسائية، الذي يقرر الزواج والاستقرار لكن ماضية الملئ بالعلاقات النسائية يطارده ويضعه في العديد من المشاكل، ومن هنا يقرر حل كل أموره السابقة لكي يستطيع العيش في سلام مع زوجته.

وحاول شعبان في 2015 أن يتناول الحب وعلاقته بالفقر والغنى من خلال مسلسل "مولانا العاشق"، وقدم فيه دور شاب يحب فتاة من منطقة شعبية لكنه لم يستطع الزواج منها بسبب فقره، ومن هنا يتقدم شاب "غني" لخطبة هذه الفتاة وتوافق بسبب ثرائه الفاحش، ومن هنا تدور الأحداث والصراعات.

من خلال مسلسله "أبو البنات" الذي عرض في 2016 قدم مصطفى شعبان دور رجل أعمال يمتلك معرض سيارات، ويتاجر في المخدارت أيضا وهو الأمر الذي يسبب له العديد من المشاكل منها تعرض بناته للخطف.

النجم صاحب الأكثر من وجه قرر أن يقتحم مجال الكوميديا بقوة عام 2017 عندما عرض "اللهم أنى صايم" الذي ظهر من خلاله بشخصية النصاب الذي يخدع كل من حوله، لكنه يجد في النهاية أن التوبة هي الحل لكي يعيش بسلام.

موسم دراما رمضان 2018 اقترب، ومن هنا ينتظر عشاق مصطفى شعبان ظهوره، بعد أن أعلن أنه سيقدم دور "أيوب" وهو موظف يعمل في أحد البنوك، وهو أيضا صاحب طموح كبير لكنه يتعرض للظلم، وتحدث له العديد من العقبات ويدخل السجن.

كما قدم مسلسل أبو جبل، كما قدم مسلسل ملوك الجدعنة بمشاركة النجم عمرو سعد، وقدم خلال عام 2022 مسلسل دايما عامر، كما قدم بعدها مسلسل بابا المجال، وقدم العام الماضى مسلسل المعلم الذى نال اشادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وخلال الماراثون الرمضانى هذا العام قدم واحد من أقوى الاعمال الدرامية الذى يقدم فيها لأول مرة اللهجة الصعيدية بعنوان حكيم باشا، ونجح في تقديمها بشكل يرضى كل الأذواق، خصوصا جمهور الصعيد يعلم جيدا مدى تقييم الاعمال الصعيدية، وفاجأ الجميع كأنه من أصل صعيدى يتحدث نفس لغتهم.