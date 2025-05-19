ليلى أحمد زاهر بأول ظهور بعد زواجها.. وهذه الإطلالة التي إختارتها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية ليلى أحمد زاهر مجموعة صور عبر حسابها الخاص، في أول ظهور لها بعد زواجها من المنتج المصري هشام جمال.



وأطلت ليلى على الجمهور، وقد ارتدت بدلة نسائية باللون الأسود، مؤلفة من بلايزر متوسط الطول باللون الأسود وبنطلون رسمي باللون الأسود أيضاً، وحملت بيدها حقيبة صغيرة باللون الذهبي.

وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً للغاية.

وكانت ليلى علقت لأول مرة على حفل زفافها، ونشرت مقطع فيديو من حفل الزفاف، وأرفقته بتعليق كتبت فيه: "إحنا بجد مش لاقيين كلام يوصف إحساسنا بفرحتكم معانا وبأهلنا وأصحابنا اللي كانوا معانا في أحلى يوم في حياتنا".