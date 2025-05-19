كارين رزق الله تستمتع بأجواء الصيف بملابس السباحة

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ميرنا وليد - بيروت - وثقت الممثلة والكاتبة اللبنانية كارين رزق الله، الأجواء الصيفية التي تعيشها، ونشرت عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور التي ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها مع ابنتها، وتجلس بالقرب من حوض السباحة، مرتدية ملابس البحر، وذلك مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
ولاقى منشور كارين رزق الله تفاعلاً واسعاً من المتابعين، الذين تمنوا لها تمضية أوقات ممتعة.
وأرفقت كارين إحدى الصور بتعليق عبرت فيه عن استمتاعها بعطلتها، إذ كتبت ما معناه: "يوم أحد مثالي".
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