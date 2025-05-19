يومي خوري تستعرض خاتم زواجها الفاخر

ميرنا وليد - بيروت - شاركت مشهورة التواصل الإجتماعي اللبنانية يومي خوري المتابعين، صورتين إستعرضت من خلالهما خاتم زواجها، بعد أن كانت أعلنت دخولها القفص الذهبي يوم أمس.



وأظهرت يومي صورة يدها فقط، وظهر الخاتم الفاخر الذي إختارته بقصة مربعة، وعلقت على المنشور قائلة: "الخاتم شوي صغير كان لازم يكون اكبر".

وبالرغم من أن يومي خوري قامت بإخفاء ملامح عريسها وهويته، إلا أن الجمهور إعتمد على بعض الأمور لتحديد جنسيته، حيث أنهم إعتبروا أنه من الجنسية الكويتية، بسبب الشيخ الذي ظهر في الفيديو، إذ شبهوه بالداعية عثمان الخميس.

كما أحدثت ديانة العريس بلبلة، إذ إنه ينتمي إلى الديانة الإسلامية، بينما تنتمي يومي إلى الديانة المسيحية.

وكانت قد أعلنت يومي زواجها من شاب لم تكشف عن اسمه أو أي تفاصيل تخصه.