هل يعتزل توم كروز التمثيل؟.. بطل "مهمة مستحيلة" يرد بحسم

ميرنا وليد - بيروت - بدأت التساؤلات تُثار حول الممثل العالمي توم كروز، عما إذا كان ينوي الاعتزال خصوصاً بعد نهاية السلسلة الشهيرة "Mission: Impossible بجزء الثامن بعنوان "The Final Reckoning".

وجاء الرد على هذه التساؤلات واضحاً من توم كروز نفسه، الذي قال خلال العرض الأول في نيويورك: "لن أتوقف أبدًا عن صناعة الأفلام، وسأستمر حتى أبلغ المئة عام".

وأتى هذا التصريح ردًا على سؤال حول تصريح قديم له عام 2023، قال فيه إنه يتمنى أن يواصل تقديم سلسلة "مهمة مستحيلة" حتى سنّ الثمانين، على غرار الممثل هاريسون فورد.

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