ميرنا وليد - بيروت - في عالم الموضة، القبعة ليست مجرد أكسسوار صيفي يحمي من الشمس، بل قطعة أساسية تضيف أناقة على المظهر.

ومع بداية موسم صيف 2025، تتصدر القبعات قائمة أبرز القطع الأساسية التي تعكس الذوق الصيفي. لكن من المهم الانتباه إلى أن بعض التصاميم فقدت بريقها ها الموسم، مثل قبعة الدلو، في المقابل يشهد هذا الموسم عودة بعض النماذج القديمة.

كانت هذه تفاصيل خبر الإطلالة الصيفية لا تكتمل من دون قبعة.. إليكم صيحات قبعات الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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