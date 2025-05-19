شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تتألق بالأبيض والأسود فى حفلها الغنائي بقبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلًا غنائيًا ناجحًا في مدينة قبرص، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الجمهور الذي شاركها الغناء والفرح على مدار السهرة.

وقدمت كرم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي رددها معها الحضور بحماس، ما أضفى أجواء طربية مميزة، وأطلت على جمهورها بفستان طويل يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، في إطلالة أنيقة خطفت الأنظار.

وشاركت نجوى كواليس الحفل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، حيث نشرت صورًا وعلّقت: "لنصنع الذكريات الليلة في قبرص"، كما نشرت لاحقًا مقطع فيديو يوثق لحظات ختام الحفل، وعبّرت عن امتنانها وسعادتها بتفاعل الجمهور ونجاح الأمسية.

على جانب آخر، تواصل نجوى كرم إصدار أغاني ألبومها الجديد، حيث طرحت مؤخرًا ثاني أغنياته بعنوان "زين الزين"، من كلمات محمد درويش، وألحان أحمد بركات، وتوزيع موسيقي لسليمان دميان، أما الكليب فجاء بإخراج بصري متقن حمل توقيع بيار خضرا.

كما أصدرت قبلها أغنية "يلعن البعد"، والتي لاقت تفاعلاً كبيرًا على منصات الاستماع، وهي من كلمات وألحان إيفان نصوح، توزيع هادي شرارة، ومكس وماستر إيلي بربر، بينما أخرج الكليب كرم نقولا كرم.



نجوى كرم



نجوى كرم في حفلها بقبرص



إطلالة جديدة لـ نجوى كرم