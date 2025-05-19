شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة مفاجأة فيلم المشروع X مع كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم أمير كرارة في مفاجأة غير متوقعة بمشهد نهاية فيلم المشروع X للنجم كريم عبد العزيز، المقرر انطلاق عرضه في دور العرض المصرية بعد غدٍ الأربعاء الموافق 21 مايو الجارى، على أن ينطلق في دور العرض الخليجية وحول العالم يوم 5 يونيو المقبل.

وجاء ظهور كرارة في مشهد نهاية فيلم المشروع X، إشارة إلى احتمالية تقديم جزء ثانٍ من العمل خلال الفترة المقبلة.

أمير كرارة

احتفل أبطال وصناع فيلم المشروع X بعرضه الخاص الذى أقيم بدار الأوبرا المصرية مساء أمس الأحد، بحضور نجوم الفيلم، كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، عصام السقا، إياد نصار الذى حضر برفقة زوجته وابنه، أحمد غزى، المنتج تامر مرسى الذى تواجد برفقة زوجته نسرين إمام، كما حرص المخرج محمد عبد العزيز على حضور العرض لدعم ابنه كريم عبد العزيز.

ومن أبرز حضور العرض الخاص لفيلم "المشروع X" المهندس حسام صالح، المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامي خالد صلاح، درة وزوجها، نجلاء بدر، إنجي المقدم، حازم إيهاب وزوجته، أحمد زاهر وابنته ملك، المخرج رامي إمام، ماجد الكدواني، محمد عبد العزيز، آية سماحة وزوجها، أمير كرارة، ليلى علوي، دينا فؤاد، كارولين عزمي، المؤلفة إنجي علاء، الإعلامي طارق علام.

كما حضر أيضاً: الهضبة عمرو دياب، والنجم محمد حماقي، والفنانتان رانيا ونورهان منصور، محمود العسيلي، النجم محمد حماقي وزوجته، النجم أكرم حسني، حسن الرداد، أحمد فهمي، الإعلامية منى الشاذلى، عمرو سعد، أمير شاهين وزوجته، ليلى أحمد زاهر وزوجها المنتج هشام جمال في أول ظهور بعد زواجهما، ماجد المصري وزوجته، أحمد رزق وابنه، لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف.

تدور أحداث فيلم المشروع X حول شخصية "يوسف الجمال"، عالم المصريات الذي يجسده كريم عبد العزيز، والذي ينطلق في رحلة مشوّقة تمتد من قلب القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، في محاولة للإجابة عن السؤال التاريخي الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟، حيث يتضمن الفيلم رحلة مليئة بالمطاردات، والأكشن، والغموض، مدعومة بتقنيات عالية ومشاهد صعبة تم تصوير بعضها تحت الماء وبمشاركة طائرات حربية ومدنية وغواصات حقيقية.

ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.