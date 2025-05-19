شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمريكية تطرح نسخة جديدة مرممة من فيلم باب الحديد أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الأمريكية The Criterion Collection التي تهتم بترخيص وترميم وتوزيع الأفلام الكلاسيكية والمعاصرة المهمة، حيث تقدم خدماتها لباحثي السينما والإعلام، وعشاق السينما، عن طرح نسخة جديدة مرممة فيلم باب الحديد أو Cairo Station، للمخرج الراحل يوسف شاهين، والذى عرض لأول مرة عام 1958، وذلك بدءً من يوم 12 أغسطس المقبل على خدماتها، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "whysoblu".

اكتسب شاهين شهرة عالمية بفضل هذا فيلم باب الحديد، الذى أصبح من أكثر الأعمال تأثيرا وشهرة في السينما العربية.

يؤدي شاهين فى فيلم باب الحيد دور قناوي، بائع جرائد مُعاق، يُؤدي هوسه ببائعة مشروبات فاتنة التي تقدمها النجمة الكبيرة هند رستم إلى مأساة ذات طابع أوبرالي في شوارع القاهرة.

يمزج فيلم باب الحديد بين عناصر الواقعية الجديدة والميلودراما السوداء الاستفزازية، وهو عمل شعري شعبوي عفوي يستكشف بحث الفرد عن مكان في النظام السياسي المصري الجديد بعد الثورة.

وهذه مميزات الأصدار الخاص الجديد:

• ترميم رقمي جديد بدقة 4K، مع موسيقى تصويرية أحادية الصوت غير مضغوطة.

• ترميم رقمي جديد بدقة 2K لفيلم "القاهرة كما رآها شاهين" (1991)، وهو فيلم وثائقي قصير من إخراج يوسف شاهين، مع مقدمة من الباحث السينمائي جوزيف فهيم.

• ترجمة جديدة باللغة الإنجليزية