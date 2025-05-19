شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم سيكو سيكو يسجل 651 ألف جنيه ليلة أمس الأحد فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فيلم سيكو سيكو تصدر قائمة الإيرادات اليومية، حيث حصد أمس الإثنين 651 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن 173 ونصف مليون جنيه في دور العرض السينمائية المختلفة.

فيلم سيكو سيكو من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، مع عدد من النجوم الشباب منهم تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، فيما يظهر به خالد الصاوي ضيف شرف، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

تدور أحداث فيلم سيكو سيكو حول شابين من عائلة متوسطة يحققان أحلامهما بعد زمن من الانتظار، عندما يحصلان على ميراثهما القانوني أخيرًا بعد وفاة عمهما ولكن سرعان ما لا تتم فرحتهما حيث يكتشفان أن الميراث عبارة عن بضاعة غير قانونية، فيقرر الشابان تصفية تلك البضاعة من خلال بيعها على لعبة تليفون محددة من إنشائهما والتي يسمونها "سيكو سيكو".

ويعرض في دور السينما بجانب سيكو سيكو أفلام: "الصفا الثانوية بنات" بطولة علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت، "نجوم الساحل" بطولة أحمد داش ومايان السيد وعلى صبحى وعدد كبير من ضيوف الشرف، "استنساخ" بطولة سامح حسين وهبة مجدى، "فار بـ 7 ترواح" بطولة أحمد فتحى وسليمان عيد وندا موسى وعدد كبير من الفنانين.