شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تقضى عيد الأضحى على المسرح بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة شيماء سيف، في مسرحية كويتية "الطقاقة"، والعرض في عيد الأضحى المبارك، وكتبت شيماء عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "أهل الكويت الغاليين استنونا فى العيد بإذن الله مسرحية الطقاقة من بطولة بيومي فؤاد وشيماء سيف وعبير أحمد ومرام البلوشي و⁠خالد الشمري وسارة القبندي وعلي أحمد وشهد السلمان وتأليف محمد أكبر وإخراج خالد الشمري".

وعلقت مؤخرًا الفنانة شيماء سيف على فقدان عدة كيلوجرامات من وزنها، مؤكدة أنه إحساس أفضل بكثير عما كانت عليه في بداية ظهورها.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "كنت إنسانة، كأنها كانت شايلة شنط وسبتها، أنا حاليا بعرف أمشي".

وأضافت: "كنت دايما بقول للناس، أنا إنسانة أنا خفيفة أنا بعرف أرقص أنا بعرف أعمل، طلع ده كله كلام، يمكن عشان أنا مكنتش في يوم من الأيام ست رفيعة، فمجربتش الإحساس ده ولما خسيت فهمت".