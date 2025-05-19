شكرا لقرائتكم خبر عن مي عمر تخطف الأنظار في مهرجان كان وتعلن عن مسلسل رمضاني جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنانة مي عمر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها اللافت على السجادة الحمراء في فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث خطفت الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة أثارت إعجاب الجمهور وعدسات المصورين.

وشاركت مى عمر جمهورها صورة من جلسة تصوير خاصة على هامش المهرجان عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها الذين انهالوا بالتعليقات التى تشيد بالإطلالة.

على صعيد السينما، تنتظر مي عمر عرض فيلم "الغربان" خلال الفترة المقبلة، حيث تشارك في بطولة الفيلم إلى جانب عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، ميرهان حسين، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، وتدور أحداثه في عام 1941 عن الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومل في العلمين.

وكان آخر أعمال مي عمر السينمائية، فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، وهو عمل رومانسي مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب محمد صادق، الذي سبق له تقديم رواية وفيلم "هيبتا – المحاضرة الأخيرة".

الفيلم من إخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد الشرنوبي، محمد سلام، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وآخرون.



مي عمر



إطلالة مي عمر



مي عمر في مهرجان كان



إطلالة مي عمر