شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر يكشف رأي يوسف إدريس في العندليب عبد الحليم حافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يوافق اليوم الإثنين ذكرى ميلاد الكاتب الكبير يوسف إدريس، أحد أعمدة الأدب العربي الحديث، وصاحب بصمة استثنائية في المسرح والقصة والرواية، ويعد إدريس من أبرز من أثروا الحياة الثقافية في مصر والوطن العربي، حيث قدم إرثًا أدبيًا غنيًا ومتنوعًا ظل حاضرًا في وجدان القراء والنقاد.

وبهذه المناسبة، ينشر ”الخليج 365” مقطع فيديو نادرًا يظهر فيه يوسف إدريس خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، وهو يتحدث عن لحظة ظهور العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في زمن سطع فيه نجمان كبيران هما أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.

وفي بداية حديثه، أشار إدريس إلى صعوبة بروز نجم غنائي جديد في وجود عمالقة بحجم أم كلثوم وعبد الوهاب، لكنه أكد أن عبد الحليم استطاع فرض اسمه من خلال اختياراته المميزة للكلمات والألحان، وإيقاع موسيقي جديد أتاح له تشكيل "ظاهرة جماعية" تجاوزت حدود الفرد.

وأضاف إدريس: "عبد الحليم كان أكثر المطربين قربًا من الناس منذ لحظة ظهوره.. وأنا أول ما سمعته، حبيته على طول". وأردف: "كنت بحسّه زي ابني، رغم تقارب السن بيننا.. هو كان يتيم الأب والأم، وكان عنده إحساس نادر يخلي أي حد يحبه بسهولة".

ووصفه بأنه مطرب متطور وجديد ومحبوب من الجميع، مؤكدًا أنه شكّل علامة فارقة في تاريخ الأغنية العربية.