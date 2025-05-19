شكرا لقرائتكم خبر عن عملت في كازينو بديعة وعاشت في عزله قبل وفاتها.. ذكرى ميلاد زينات علوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنانة زينات علوى، حيث إنها من مواليد 19 مايو عام 1930 اشتهرت بلقب راقصة الهوانم، لبراعتها فى الرقص بشياكة.

تركت أسرتها بالإسكندرية وجاءت إلى القاهرة، بعد أن عانت فى طفولتها ومراهقتها من قسوة والدها واستقرت في شارع عماد الدين، وعملت بكازينو بديعة مصابني، وأصبحت إحدى تلميذاتها اللاتي اقتحمت مجال الفن وحققت شهرة واسعة.

قدمت زينات علوى أكثر من 50 عمل فنى أبرزها فيلم الزوجة 13 ورقصها على أغنية "كنت فين يا على" إشاعة حب، البوليس السري، هذا هو الحب، رصيف نمرة 5، موعد مع السعادة، ارحم دموعي، العائلة الكريمة، الزوج العازب وفيلم السراب آخر الأعمال التى شاركت فيه.

فى رقصها مزجت زينات علوى بين التحطيب والرقص الشرقى فحققت شهرة كبيرة وانهالت عليها العروض، لم تكن حياة زينات علوى حكرا على الرقص فقط بل كانت قريبة من الوسط الأدبى والثقافى، ففى كتابه "أظافرها الطويلة" قال عنها أنيس منصور "زينات علوى أحسن راقصة بعد كاريوكا لأن أداءها سهل وجميل ولا تبتذل فى حركاتها" بعد اعتزالها للفن فى عام 1971 بـ17 عاما قضتها فى عزلة تامة عثر عليها فى منزلها بعد وفاتها بثلاثة أيام فى 16 يوليو 1988.