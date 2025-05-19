الكشف للمرّة الأولى عن تفاصيل مهمّة حول حفل زفاف سيلينا غوميز القادم

كشف إيد شيران عن طريق الخطأ عن تفاصيل تتعلّق بحفل زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو المرتقب الّذي تمكّنا من إبقائه طيّ الكتمان بالكامل.

على الرغم من أن سيلينا وبيني امتنعا عن إعلان أيّة خطط بشأن زواجهما، إلّا أنّ المغنّي البالغ من العمر أربعة وثلاثين عامًا كشف أنّه قد أرسل بالفعل “بطاقات حفظ التّاريخ” للضّيوف.

وعندما سُئل عمّا إذا كان قد تلقّى دعوة بالفعل لحضور يوم زواج سيلينا وبيني الكبير، أكّد الفائز بجائزة غرامي أنّه قد ردّ بالفعل على الدّعوة لهذه المناسبة.

وأضاف الأب لطفلَين أنّ “بلانكو” كان حاضرًا عندما تزوج هو وزوجته شيري سيبورن، خلال حفل خاص حضره أربعون ضيفًا فقط في يناير/كانون الثّاني ٢٠١٨.

وعلى الرّغم من صداقتهما الوثيقة، اعترف شيران بأنّ ليس له أغنية “مفضّلة” حتّى الآن من ألبوم غوميز وبلانكو الجديد، I Said I Love You First، الّذي صدر في آذار/مارس الفائت.

نذكر أنّ سيلينا وبيني بدأا بالمواعدة في ديسمبر ٢٠٢٣ وتمّت خطوبتهما بعد عام.