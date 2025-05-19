كريم عبدالعزيز يكشف حقيقة اصابته وفريق عمل فيلم المشروع اكس

كشف الفنان كريم عبدالعزيز حقيقة الأخبار التي تم تداولها عن تعرّضه وبعض فريق عمل فيلم "المشروع X" للإصابة.

وأكد كريم في تصريحات صحافية على هامش حضوره العرض الخاص للفيلم أنه لم يتعرض لأي إصابات خلال العمل، وأن الفيلم يعتمد على الحضارة الفرعونية.

وقال كريم: "فيلم "المشروع X" إنتاجه ضخم والتصوير استغرق تسعة أشهر، وشخصيتي بيه جديدة عليَّ والعمل بيعتمد على حضارتنا والعالم الفرعوني، وإحنا عندنا مخزون كبير نقدر نرجع له والحمد لله لم يحدث أي إصابات بمشاهد الأكشن".

فيلم "المشروع X" هو بطولة الفنانين: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف أبرزهم هنا الزاهد وماجد الكدواني، والفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في رحلة مثيرة ومشوّقة تبدأ من قلب القاهرة وتصل الى الفاتيكان وأعماق المحيطات، ويسعى "يوسف" للإجابة عن السؤال التاريخي الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة أم أنه يحمل سرّاً مفقوداً؟، ويواجه "يوسف" خلال رحلته العديد من المطاردات، والأكشن، والغموض.

الجدير بالذكر أنه تم تصوير بعض مشاهد فيلم "المشروع X" تحت الماء، بمشاركة طائرات حربية ومدنية وغوّاصات حقيقية، وتطلّب العمل تقنيات تصوير خاصة لإبراز المغامرات التي يتعرّض لها البطل، وقد تم تصويره في دول عدة، منها: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ما يضيف إليه طابعاً عالمياً يجذب المتابعين من كل أنحاء العالم.

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