أحمد حلمي يكشف كواليس أول لقاء له بالفنان عادل إمام

خلال مداخلة مصوّرة مع برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدّمه الفنانة إسعاد يونس على قناة "dmc"، كشف الفنان أحمد حلمي كواليس أول لقاء له بالفنان عادل إمام، مشيراً الى أنه التقى به في العرض الخاص لفيلم "ليه خلّتني أحب".

وقال حلمي: "خلص الفيلم وكلنا وقفنا والناس بتسقّف وكلنا مبسوطين وإذ فجأة بالزعيم عادل إمام واقف قدّامي على طول، وسعادتي كانت مهولة".

وأضاف: "سعادتي برؤية الزعيم عادل إمام تجاوزت سعادتي بإن الفيلم موجود في السينما والناس بتسقّف وفرحانين، لإن دي كانت أول مرة أشوف فيها الفنان الكبير".

واحتفل الفنان عادل إمام السبت الماضي، 17 أيار/ مايو بعيد ميلاده الـ85، وحرص عدد كبير من النجوم على تقديم التهنئة له، سواء من طريق صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مداخلات مع بعض البرامج على الفضائيات.

وكانت أسرة "الزعيم" قد أعلنت عن الاحتفال بعيد ميلاده في حدود ضيقة إذ اقتصر الحضور على أسرته ولم يُدعَ إلى الحفل أي من النجوم.

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