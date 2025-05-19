مي عمر تعبر عن سعادتها بمشاركتها الأولى في مهرجان كان السينمائي

نشرت الفنانة مي عمر عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور من مشاركتها في فعاليات الدورة الـ78 من "مهرجان كان السينمائي".

وعلّقت مي على الصور قائلةً: "لحظات ذهبية على الريفييرا الفرنسية... تشرّفت بالتألق على السجادة الحمراء اليوم في "مهرجان كان السينمائي"، مزيّنة بملابس خلاّبة... ليلة لا تُنسى".

الجدير بالذكر أنها المرة الأولى التي تشارك فيها مي عمر في فعاليات "مهرجان كان السينمائي"، لتنضم بذلك الى النجمات اللاتي يحرصن على المشاركة في هذا المهرجان كل عام.

يُشار الى أن مي عمر شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "إش إش"، الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وتدور أحداثه حول "إش إش" التي ترث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصة رغماً عنها، ثم تدخل بالصدفة الى عالم "آل الجريتلي"، لتكتشف أن حاضرها المأسوي ليس إلا امتداداً لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة.

مسلسل "إش إش" هو بطولة: مي عمر، ماجد المصري، انتصار، هالة صدقي، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، علاء مرسي، عصام السقا، إيهاب فهمي، محمد الشرنوبي...، وهو من إخراج محمد سامي.

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