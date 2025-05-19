ماغي بو غصن تكشف كواليس تحضيراتها لحضور مهرجان كان السينمائي

القاهرة - الخليج 365
شاركت النجمة ماغي بو غصن متابعيها على تطبيق "إنستغرام" كواليس تحضيراتها للمشاركة في "مهرجان كان السينمائي" مع زوجها المنتج جمال سنّان لحضور العرض الخاص لفيلم "The Phoenician Scheme"، الذي يقوم ببطولته: بينيشيو ديل تورو، توم هانكس، سكارليت جوهانسون، ميا ثريبلتون، مايكل سيرا وبينديكت كومبرباتش.
وكشفت النجمة اللبنانية من خلال المقطع المصوّر الأجواء الحماسية الطريفة التي تجمعها بفريق عملها في كواليس تصفيف شعرها وتطبيق المكياج الخاص الذي يتناسب مع إطلالتها المميزة في المهرجان العالمي، وظهرت في الفيديو بـ"روب" الاستحمام بينما تطبّق خبيرة التجميل مكياجها، ولكن ما إن سمعت ماغي أغنية "قدّام مرايتها" للنجم عمرو دياب حتى سارعت للرقص مع باقي فريق عملها بطريقة عفوية ممتعة
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع طرافة ماغي بو غصن وطريقتها العفوية في التعامل مع السوشيال ميديا، وعبّروا من خلال تعليقاتهم عن محبّتهم الكبيرة لها، وأشادوا بالطاقة الإيجابية التي تتمتع بها، والتي تنقلها الى متابعيها بكل حب وعفوية، متمنّين لها المزيد من النجاح والتألق في مسيرتها الفنية.
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