محمد رمضان يعلق على زيارة تركي آل الشيخ لكواليس فيلمه "أسد"

القاهرة - الخليج 365
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" فيديو كشف من خلاله عن زيارته بصحبة فريق big time fund، لكواليس تصوير فيلم "أسد" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان.
وعلّق رئيس هيئة الترفيه على الفيديو قائلاً: "زيارة فريق big time fund لفيلم "الأسد"".
وردّ محمد رمضان على المستشار تركي آل الشيخ، بعد زيارة فريق big time fund لفيلم "أسد"، حيث أعاد نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"؛ وعلّق عليه قائلاً: "شرّفتوا ونوّرتوا زياره فريق big time fund لفيلم "أسد" ثقة في الله نجاح".
فيلم "أسد" يعود به محمد رمضان الى السينما بعد غياب عامين، ويشاركه في البطولة كلٌ من: ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، على قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، رزان جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب، ومن المقرر عرضه خلال موسم الصيف الحالي.
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