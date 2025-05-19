أبرزهم عمرو دياب.. نجوم الفن يدعمون كريم عبد العزيز في العرض الخاص من المشروع X

عمرو دياب أبرزهم .. نجوم الفن في العرض الخاص لـ "المشروع X"

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عمرو دياب مع كريم عبد العزيز وإياد نصار والمنتج تامر مرسي- الصورة من قصص إنستغرام كريم عبد العزيز

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اكتشاف مُهم قد يُغير مصادر الطاقة في العالم

عرض "المشروع X" بـ4 تقنيات

قصة وأبطال فيلم "المشروع X"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 01:35 مساءً - احتفل النجممساء أمس الأحد 18 مايو بالعرض الخاص لفيلمه ""، والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2025، مبكرًا، حيث يُعرض في صالات السينما المصرية اعتبارًا من يوم 21 مايو الجاري، و5 يونيو المقبل في صالات السينما بالدول العربية، حيث يتضمن جرعة كبيرة من الأكشن والمطاردات.وقد حرصت عائلة النجموأبرزهم والده المخرج محمد عبد العزيز على الحضور لدعمه ومشاهدة الفيلم معه، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.حضر العرض الخاص للفيلم الذي أُقيم مساء أمس بدار الأوبرا المصرية عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم، ليلى علوي، حسن الرداد، أكرم حسني، نجلاء بدر، بيومي فؤاد، الإعلامية منى الشاذلي، عمرو سعد، المطرب محمد حماقي وزوجته، آية سماحة وزوجها، أحمد زاهر.كما حضر النجم عمرو دياب، ماجد الكدواني، أمير كرارة، أمير شاهين وزوجته، المطرب محمود العيسلي، الإعلامي أنس بوخش، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، درة وزوجها المهندس هاني سعد، أحمد رزق ونجله وآخرين.هذا بالإضافة إلى أبطال العمل كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، والمخرج رامي إمام الذي حضر برفقة ابنيه؛ وذلك بظهور مميز لأحفاد الزعيم عادل إمام.أطلعوا على عقب إعلان مشاركته بموسم جدة.. كريم عبد العزيز ونجاح في المسرح على مدار سنواتوخلال أحداثيُعاني، والذي يُجسد شخصية عالم آثار يُدعى "يوسف الجمال"، من اضطرابات نفسية، فيما يكتشف أسرارًا قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغير مصادر الطاقة في العالم كله، الأمر الذي يُغير حياته رأسًا على عقب، ويُصبح هدفًا لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، حتى لا يضر بمصالحها.وتسعى تلك المنظمة الغامضة، لاستهداف، خلال أحداث الفيلم لقتله، قبل أنّ يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأنّ تظل سرًا مدفونًا، ليعيش حالة من المطارات الكثيرة، فمن ينتصر على الآخر؟يُعد أحد أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية المصرية، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.يأتي من بطولة:، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.تدور أحداثفي إطار من الإثارة والتشويق الذي يتخلله بعض مشاكل الأكشن، حول يوسف الجمال عالم المصريات الذي يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للفاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية غريبة!! تتمثل في اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر، فهل يستطيع الوصول إلى هذا السر والتغلب على العقبات التى سيواجهها في رحلته؟.يمكنكم قراءة كريم عبد العزيز وأحمد عز وآسر ياسين أبطال أكثر من فيلم قبل نهاية 2025

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