أحمد حلمي يحتفل بيوم ميلاد عادل إمام بطريقته الخاصة.. ما علاقة إسعاد يونس؟

حلقة صاحبة السعادة في حب الزعيم عادل إمام

تفاصيل أول مقابلة بين أحمد حلمي والزعيم

View this post on Instagram A post shared by WATCH IT (@watchit)

أحمد حلمي ومنى زكي ضيوف شرف مع الزعيم

عادل إمام ومسيرة فنية خالدة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 01:35 مساءً - استمرارًا لاحتفال نجوم الفن والوطن العربي بيوم ميلاد "الزعيم"الـ 85، الذي صادف أول أمس الموافق 17 من مايو، قدمت الإعلامية والنجمةحلقة خاصة في برنامجها "صاحبة السعادة" والتي جاءت بعنوان "ليلة في حب عادل إمام".خلال الحلقة، التقتبمجموعة من الفنانين الشباب الذين لعبوا خلالها مجموعة من الألعاب على المسرح بإيفهات وجمل عادل إمام بشكلٍ جديد ومختلف؛ كما قدم الصحفي التونسي عماد دبور عدد من الفيديوهات الحصرية لتكريم النجممن الرئيس التونسي وذلك أثناء زيارته لتونس.بالإضافة إلى عرض مجموعة من الفيديوهات لعدد كبير من النجوم من بينهم الفنان، الذي حرصوا على تهنئه الزعيم بيوم ميلاده، وتذكر مواقف جمعتهما معًا.هنأ النجم أحمد حلمي، الفنان الكبيربيوم ميلاده، وذلك عبر مقطع فيديو عُرض خلال حلقة "ليلة في حب عادل إمام" مع النجمة، حيث تذكرأول لقاء جمعه بالزعيم قائلًا: "كل سنة وأنت طيب يا أستاذوعيد ميلاد سعيد عليك يا رب، ويارب تكون في أفضل صحة وأحسن حال".وأكمل: "أول مرة أقابل فيها الأستاذالزعيم كان في العرض الخاص لفيلم ليه خلتني أحبك، وبعد العرض لقيت الفنانقريب جدًا مني، وكانت سعادتي برؤيته مهولة أكبر من وجود الفيلم في السينما وتسقيف الناس، ودي كانت أول مرة أشوف فيها الأستاذ".أطلعوا على عادل إمام في عيون نجوم الفن.. إرث من الإبداع وإشادات تخطت الأجياليذكر أن أجتمع الفنانوزوجته النجمة منى زكي كضيوف شرف مع الزعيم في فيلم "التجربة الدنماركية"؛ والذي عُرض عام 2003، وذلك خلال مشهد المطعم الذي ظهر فيهباعتبارهما أحدث عروسين في الوسط الفني وقتها، حيث تضمن عزومتها على العشاء في مكان هادئ رومانسي، ومع دخولهما يجدان معركة دائرة تسببت في كثير من الحطام بسب "قدري المنياوي – عادل إمام" وأولاده ضمن أحداث الفيلم.وكان الزعيمقد كشف خلال لقاء تلفزيوني سابق عن كواليس هذا المشهد، قائلًا أنه من قام بإخراجه بالكامل، كما أوضح أنه عندما طلب منتواجدهما كضيوف شرف بالفيلم كانت استجابتهما سريعة وحضرا فورًا.على مدار أكثر من 60 عامًا، قدّم الزعيم عشرات الأعمال التي حاكت نبض الشارع المصري والعربي، نذكر منها "طيور الظلام، عمارة يعقوبيان، الإرهاب والكباب، اللعب مع الكبار، إحنا بتوع الأتوبيس، التجربة الدنماركية، حسن ومرقص، مرجان أحمد مرجان، زهايمر"، وغيرها العديد من الأعمال.كما قدم عدد من الأعمال الدرامية الخالدة منها "دموع في عيون وقحة، عوالم خفية، العراف، فرقة ناجي عطاالله، أستاذ ورئيس قسم، مأمون وشركاه"، وغيرها، وعلى مستوى المسرح قدم الزعيم "شاهد ماشفش حاجة، الزعيم، الواد سيد الشغال، مدرسة المشاغبين" وغيرها من الأعمال الخالدة التي ناقشت قضايا المجتمع بجرأة وعمق، دون أن تفقد روحها الكوميدية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».