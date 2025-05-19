أحمد حلمي يحتفل بيوم ميلاد عادل إمام بطريقته الخاصة.. ما علاقة إسعاد يونس؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 01:35 مساءً - استمرارًا لاحتفال نجوم الفن والوطن العربي بيوم ميلاد "الزعيم" عادل إمام الـ 85، الذي صادف أول أمس الموافق 17 من مايو، قدمت الإعلامية والنجمة إسعاد يونس حلقة خاصة في برنامجها "صاحبة السعادة" والتي جاءت بعنوان "ليلة في حب عادل إمام".
بالإضافة إلى عرض مجموعة من الفيديوهات لعدد كبير من النجوم من بينهم الفنان أحمد حلمي، الذي حرصوا على تهنئه الزعيم بيوم ميلاده، وتذكر مواقف جمعتهما معًا.
وأكمل حلمي: "أول مرة أقابل فيها الأستاذ عادل الزعيم كان في العرض الخاص لفيلم ليه خلتني أحبك، وبعد العرض لقيت الفنان عادل إمام قريب جدًا مني، وكانت سعادتي برؤيته مهولة أكبر من وجود الفيلم في السينما وتسقيف الناس، ودي كانت أول مرة أشوف فيها الأستاذ عادل إمام".
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وكان الزعيم عادل إمام قد كشف خلال لقاء تلفزيوني سابق عن كواليس هذا المشهد، قائلًا أنه من قام بإخراجه بالكامل، كما أوضح أنه عندما طلب من حلمي ومنى تواجدهما كضيوف شرف بالفيلم كانت استجابتهما سريعة وحضرا فورًا.
كما قدم عدد من الأعمال الدرامية الخالدة منها "دموع في عيون وقحة، عوالم خفية، العراف، فرقة ناجي عطاالله، أستاذ ورئيس قسم، مأمون وشركاه"، وغيرها، وعلى مستوى المسرح قدم الزعيم "شاهد ماشفش حاجة، الزعيم، الواد سيد الشغال، مدرسة المشاغبين" وغيرها من الأعمال الخالدة التي ناقشت قضايا المجتمع بجرأة وعمق، دون أن تفقد روحها الكوميدية.
حلقة صاحبة السعادة في حب الزعيم عادل إمامخلال الحلقة، التقت إسعاد يونس بمجموعة من الفنانين الشباب الذين لعبوا خلالها مجموعة من الألعاب على المسرح بإيفهات وجمل عادل إمام بشكلٍ جديد ومختلف؛ كما قدم الصحفي التونسي عماد دبور عدد من الفيديوهات الحصرية لتكريم النجم عادل إمام من الرئيس التونسي وذلك أثناء زيارته لتونس.
بالإضافة إلى عرض مجموعة من الفيديوهات لعدد كبير من النجوم من بينهم الفنان أحمد حلمي، الذي حرصوا على تهنئه الزعيم بيوم ميلاده، وتذكر مواقف جمعتهما معًا.
تفاصيل أول مقابلة بين أحمد حلمي والزعيمهنأ النجم أحمد حلمي، الفنان الكبير عادل إمام بيوم ميلاده، وذلك عبر مقطع فيديو عُرض خلال حلقة "ليلة في حب عادل إمام" مع النجمة إسعاد يونس، حيث تذكر حلمي أول لقاء جمعه بالزعيم قائلًا: "كل سنة وأنت طيب يا أستاذ عادل وعيد ميلاد سعيد عليك يا رب، ويارب تكون في أفضل صحة وأحسن حال".
وأكمل حلمي: "أول مرة أقابل فيها الأستاذ عادل الزعيم كان في العرض الخاص لفيلم ليه خلتني أحبك، وبعد العرض لقيت الفنان عادل إمام قريب جدًا مني، وكانت سعادتي برؤيته مهولة أكبر من وجود الفيلم في السينما وتسقيف الناس، ودي كانت أول مرة أشوف فيها الأستاذ عادل إمام".
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أطلعوا على عادل إمام في عيون نجوم الفن.. إرث من الإبداع وإشادات تخطت الأجيال
أحمد حلمي ومنى زكي ضيوف شرف مع الزعيميذكر أن أجتمع الفنان أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكي كضيوف شرف مع الزعيم في فيلم "التجربة الدنماركية"؛ والذي عُرض عام 2003، وذلك خلال مشهد المطعم الذي ظهر فيه حلمي ومنى باعتبارهما أحدث عروسين في الوسط الفني وقتها، حيث تضمن عزومتها على العشاء في مكان هادئ رومانسي، ومع دخولهما يجدان معركة دائرة تسببت في كثير من الحطام بسب "قدري المنياوي – عادل إمام" وأولاده ضمن أحداث الفيلم.
وكان الزعيم عادل إمام قد كشف خلال لقاء تلفزيوني سابق عن كواليس هذا المشهد، قائلًا أنه من قام بإخراجه بالكامل، كما أوضح أنه عندما طلب من حلمي ومنى تواجدهما كضيوف شرف بالفيلم كانت استجابتهما سريعة وحضرا فورًا.
عادل إمام ومسيرة فنية خالدةعلى مدار أكثر من 60 عامًا، قدّم الزعيم عشرات الأعمال التي حاكت نبض الشارع المصري والعربي، نذكر منها "طيور الظلام، عمارة يعقوبيان، الإرهاب والكباب، اللعب مع الكبار، إحنا بتوع الأتوبيس، التجربة الدنماركية، حسن ومرقص، مرجان أحمد مرجان، زهايمر"، وغيرها العديد من الأعمال.
كما قدم عدد من الأعمال الدرامية الخالدة منها "دموع في عيون وقحة، عوالم خفية، العراف، فرقة ناجي عطاالله، أستاذ ورئيس قسم، مأمون وشركاه"، وغيرها، وعلى مستوى المسرح قدم الزعيم "شاهد ماشفش حاجة، الزعيم، الواد سيد الشغال، مدرسة المشاغبين" وغيرها من الأعمال الخالدة التي ناقشت قضايا المجتمع بجرأة وعمق، دون أن تفقد روحها الكوميدية.
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