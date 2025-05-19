ملكات وأميرات بفستان وطرحة بيضاء في مراسم تنصيب بابا الفاتيكان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 01:35 مساءً - اجتمع أمس العديد من القادة والزعماء حول العالم في الفاتيكان لحضور قداس تنصيب البابا ليون الرابع عشر "بابا الفاتيكان"، وكان من بين الحضور العديد من أفراد العائلات المالكة خاصةً الأوروبية.

وبينما تجمع أفراد العائلات المالكة الأوروبية في ساحة القديس بطرس، شوهدت العديد من النساء الملكيات يرتدين فستاناً أبيض وطرحة بيضاء.. فما السر وراء هذه الإطلالة الموحدة؟

ملكات وأميرات يتزين باللون الأبيض

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سيطر اللون الأبيض على العديد من الشخصيات الملكية النسائية، حيث شوهدت الملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا، ملكة السويد صوفيا، ملكة بلجيكا ماتيلد وباولا، الأميرة شارلين أميرة موناكو، دوقة لوكسمبورغ الكبرى ماريا تريزا، والأميرة مارينا من سافوي. يرتدين فستاناً باللون الأبيض ويضعن فوق رؤوسهن طرحة بيضاء.

وتُعرف هذه الإطلالة باسم privilège du blanc أو امتياز الأبيض، حيث يُسمح للملكة أو الأميرة الكاثوليكية بارتداء فساتين بيضاء بأكمام طويلة وياقة عالية وطرحة بيضاء على رؤوسهن في حضور البابا. أما نساء العائلة المالكة غير الكاثوليكية فيرتدين اللون الأسود في حضور البابا. وهذا ما ظهرت به ملكة هولندا ماكسيما، وولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا.

وعلى الرغم من أن الفاتيكان تعتبر الآن قواعد الملابس السوداء مجرد إرشادات أكثر منها إلزامية، إلا أن نساء العائلة المالكة ما زلن يتبعن هذه القواعد تقليدياً.

غياب الملك عبدالله والملكة رانيا والأمير إدوارد ينوب عن الملك تشارلز

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لم ينضم الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا لبقية أعضاء العائلات المالكة الأوروبية في تنصيب بابا الفاتيكان كما انضما في جنازة البابا فرانسيس، بل أرسل الملك عبدالله الأمير غازي نائباً عنه.

أيضاً بعكس ما قام به الأمير ويليام في جنازة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان السابق، الذي حضر نيابةً عن والده الملك تشارلز، حضر مراسم تنصيب البابا ليو الرابع عشر الأمير إدوارد ممثلاً عن العائلة المالكة البريطانية.

العائلات المالكة الأوروبية في جنازة البابا فرنسيس

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حضرت العائلات الملكية الأوروبية جنازة البابا فرانسيس- باستثناء هولندا- حيث أرسلت ممثلاً لها لحضور جنازة البابا فرنسيس. فقد مثلت الملكة الدنماركية ماري عائلتها في الجنازة، وحضر أمير ويلز الأمير ويليام الجنازة نيابةً عن والده الملك تشارلز-الذي التقى بالبابا فرنسيس قبل أيام قليلة من وفاته، عندما استقبل البابا الملك والملكة كاميلا في لقاء خاص خلال فترة وجودهما في إيطاليا.

أيضاً كان في قائمة الحضور الملكي؛ الملك فيليب والملكة ماتيلد، ملكا بلجيكا، بالإضافة إلى الملك فيليب والملكة ليتيزيا، ملك وملكة إسبانيا. حضر الجنازة الأمير ألبرت والأميرة شارلين من موناكو- التي أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام- كما حضر الدوق الأكبر هنري والدوقة الكبرى ماريا تريزا من لوكسمبورغ.

الملك السويدي كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا كانا من بين الحضور، كما حضر الأمير الوراثي ألويس وزوجته الأميرة صوفي من ليختنشتاين، ولي العهد النرويجي الأمير هاكون وزوجته ولية العهد الأميرة ميت ماريت.

قرر الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما عدم حضور جنازة بابا الفاتيكان لحضور احتفالات يوم الملك التي توافق 26 أبريل، لكنهما طلبا تأجيل الاحتفالات الوطنية لمدة ساعة تكريماً للبابا الراحل. وقد مثَّل هولندا في حضور الجنازة رئيس الوزراء، ديك شوف، ووزير الخارجية كاسبار فيلدكامب.

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