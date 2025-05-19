إيقاعات ورقصات برازيلية مبهجة على رد كاربت مهرجان كان السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 01:35 مساءً - تشهد رد كاربت مهرجان كان السينمائي كل يوم منذ انطلاقه يوم 13 من مايو التقاء الأناقة والفن، حيث تتحول الساحة أمام قصر المهرجانات لملتقى يجتمع فيها النجوم والمشاهير بأفضل الإطلالات. ووسط هذه الأجواء السينمائية الساحرة، كان هناك مشهد برازيلي خطف الأنظار حيث تحولت السجادة الحمراء لمسرح صغير يقدم كرنفالاً برازيلياً.

حفلة برازيلية على رد كاربت مهرجان كان

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بمناسبة عرض الفيلم البرازيلي O Agente Secreto" The Secret Agent" المنافس على السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي أمس، قامت فرقة موسيقية برازيلية بأداء الإيقاعات البرازيلية المصاحبة بالرقصات المبهجة التي أضافت سحراً خاصاً لرد كاربت المهرجان غير المعتاد عليه، حيث من المعتاد أن تخطف السجادة الحمراء الأنظار بالنجوم وفساتين النجمات والمجوهرات وتسريحات الشعر.

وهنا توقف الجمهور والصحفيون، وحتى بعض النجوم، لمشاهدة العرض، والتصفيق، وربما التقاط فيديو سريع يوثق تلك اللحظة المبهجة.

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فيلم O Agente Secreto" The Secret Agent"

O Agente Secreto أو العميل السري هو فيلم إثارة تاريخي، يروي قصة مارسيلو من البرازيل عام 1977، خبير تكنولوجيا في أوائل الأربعينيات من عمره، هارب. يصل إلى ريسيفي خلال أسبوع الكرنفال، على أمل لمِّ شمله بابنه، لكنه سرعان ما يُدرك أن المدينة ليست ملاذه الآمن الذي يبحث عنه.

الفيلم من تأليف وإخراج كليبر ميندونسا فيلهو، من بطولة فاغنر مورا، أودو كير، غابرييل ليون، وماريا فرناندا كانديدو.

نجمات مهرجان كان يتخلصن من ذيل الفستان

أيضاً شهد رد كاربت مهرجان كان السينمائي أمس منع أول حالتين من الدخول إلى السجادة الحمراء بسبب فستانهما الضخم، فكان التعامل بذكاء وحكمة مع الموقف حيث قامتا بالتضحية بجزء من extension الفستان حتى تتمكنا من الدخول للسجادة الحمراء.

ويأتي ذلك في أثناء حضورها السجادة الحمراء لفيلم The Phoenician Scheme، الذي يقوم ببطولته ميا ثريبلتون، بينيسيو ديل تورو، شارلوت غينسبورغ، سكارليت جوهانسون، بيل موراي، توم هانكس، مايكل سيرا، بينيديكت كومبرباتش، ورايان كرانستون، وويليم دافو. وشارك ويس أندروس في تأليف الفيلم وقام بإخراجه.

وقد وصل فريق عمل الفيلم للسجادة الحمراء بواسطة حافلة نقلتهم جميعاً بمن فيهم ويس أندرسون. ومن ضيوف السجادة الحمراء جوليان مور، كلوي ليكاريو، ماري ليست، هالي بيري، لوران لافيت، ماغي بوغصن، وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، جيفري رايت، والمزيد من النجوم.

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