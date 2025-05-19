مهرجان كان 2025 في يومه السادس: إيقاعات برازيلية تضفي سحراً خاصاً ونجمات يتخلين عن ذيل الفستان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 01:35 مساءً - كان اليوم السادس لمهرجان كان السينمائي من أكثر أيام الدورة الـ78 هدوءاً، فقد شهد قصر المهرجان القليل من الفعاليات في لحظات من التقاط الأنفاس بعدما يقرب من أسبوع كامل على بدء الحدث الفني الأكثر شهرة في العالم منذ أربعينيات القرن الماضي.

السجادة الحمراء للمهرجان شهدت الكثير من النجمات اللاتي تألقن بأفخم المجوهرات والأزياء، فيما كان العرض الخاص لفيلم The Phoenician Scheme مميزاً بحضور أبرز نجوم ونجمات العالم، على صعيد آخر، حضرت النجمة نيكول كيدمان جلسة حوارية قبل تكريمها على هامش المهرجان، أطلقت خلالها العديد من التصريحات المُميزة لها.

لنأخذكِ في الجولة التالية كعادتنا كل يوم، حتى تتعرفي معنا إلى أبرز ما جاء في اليوم السادس من مهرجان كان السينمائي 2025.

إعداد: سارة نبيل

العرض الخاص لفيلم The Phoenician Scheme بدون ضيفة الشرف سكارليت جوهانسون

ويس أندرسون، وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، ميا ثريبلتون، جيفري رايت وبينديكت كومبرباتش في مهرجان كان السينمائي (مصدر الصورة: Sameer AL-DOUMY / AFP)

شهد اليوم السادس لمهرجان كان السينمائي 2025 العرض الخاص لفيلم The Phoenician Scheme حضور أبطاله السجادة الحمراء لفيلم The Phoenician Scheme، الذي يقوم ببطولته ميا ثريبلتون، بينيسيو ديل تورو، شارلوت غينسبورغ، سكارليت جوهانسون التي تشارك به كضيف شرف، إضافة إلى بيل موراي، توم هانكس، مايكل سيرا، بينيديكت كومبرباتش، ورايان كرانستون، وويليم دافو. وشارك ويس أندروس في تأليف الفيلم وقام بإخراجه.

وقد وصل فريق عمل الفيلم للسجادة الحمراء بواسطة حافلة نقلتهم جميعاً فيهم بمن ويس أندرسون، بينما غابت النجمة سكارليت جوهانسون عن عرض الفيلم، فيما لاحظنا تخلي بعض النجمات عن ذيل الفستان قبل دخول السجادة الحمراء التزاماً ببروتوكول اللباس الذي وضعته إدارة المهرجان.

وكان من بين ضيوف السجادة الحمراء الحاضرين للعرض الخاص للفيلم، جوليان مور، كلوي ليكاريو، ماري ليست، هالي بيري، لوران لافيت، ماغي بوغصن، وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، جيفري رايت، والمزيد من النجوم الذين ستتعرفين إليهم في هذا الرابط.

نيكول كيدمان تخطف الأنظار في جلسة حوارية قبل تكريمها بمهرجان كان 2025

نيكول كيدمان في كان 2025 - مصدر الصورة: Bertrand GUAY / AFP



خطفت النجمة العالمية نيكول كيدمان الأنظار، وذلك خلال حضورها مؤتمراً صحفياً على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ78، نظّمته شركة "كيرينغ" بمدينة كان الفرنسية؛ استعداداً لحفل العشاء الذي أقيم مساء الأحد، وكُرمت خلاله كيدمان بجائزة "المرأة في الحركة"، بحضور صنّاع الأفلام والمواهب وأعضاء لجنة التحكيم والمديرين التنفيذيين.

ارتدت نيكول كيدمان أثناء حضورها الجلسة الحوارية، للحديث عن التكريم وعن مسيرتها الفنية، سترة سوداء بتصميم كورسيه، مع بنطلون جينز فضفاض، واعتمدت مكياجاً بسيطاً.

تابعي المزيد عن تصريحات نيكول كيدمان في هذا المؤتمر وتجرِبتها الفريدة في الإخراج عبر هذا الرابط.

من ناحية أخرى، أكدت نيكول كيدمان إنه لشرف عظيم أن أستلام هذه الجائزة من فرانسوا، وتييري، وإيريس، أصدقائها في مجموعة كيرينغ، ومن مهرجان كان السينمائي أيضًا، وأضافت: "أفخر بالانضمام إلى هذه القائمة من النساء الاستثنائيات اللواتي سبقنني في الحصول على هذا التكريم - فنانات ورائدات أُعجب بهن بشدة. لقد كان مهرجان كان السينمائي جزءًا لا يتجزأ من حياتي لأكثر من 30 عامًا، ويسعدني أن أضيف هذا التكريم الرائع إلى الذكريات العديدة التي صنعتها هنا".

تعرفي لماذا تم اختيار نيكول كيدمان لهذا التكريم عبر هذا الرابط.

إيقاعات ورقصات برازيلية مبهجة على رد كاربت مهرجان كان السينمائي

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تشهد رد كاربت مهرجان كان السينمائي كل يوم منذ انطلاقه يوم 13 من مايو التقاء الأناقة والفن، حيث تتحول الساحة أمام قصر المهرجانات لملتقى يجتمع فيها النجوم والمشاهير بأفضل الإطلالات. ووسط هذه الأجواء السينمائية الساحرة، كان هناك مشهد برازيلي خطف الأنظار حيث تحولت السجادة الحمراء لمسرح صغير يقدم كرنفالاً برازيلياً.

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فبمناسبة عرض الفيلم البرازيلي O Agente Secreto" The Secret Agent" المنافس على السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي أمس، قامت فرقة موسيقية برازيلية بأداء الإيقاعات البرازيلية المصاحبة بالرقصات المبهجة التي أضافت سحراً خاصاً لرد كاربت المهرجان غير المعتاد عليه، حيث من المعتاد أن تخطف السجادة الحمراء الأنظار بالنجوم وفساتين النجمات والمجوهرات وتسريحات الشعر.

فماذا حدث عندما شاهد الحضور هذا الكرنفال البرازيلي على الريد كاربت؟؟ اكتشفي الإجابة عبر هذا الرابط.

النجمات يلتزمن ببروتوكول الأزياء

إيفا لونغوريا Eva Longoria (مصدر الصورة Daniele Venturelli/WireImage)

بدت إطلالات النجمات لافتة للأنظار في اليوم السادس للمهرجان، خاصةً خلال العرض الأول لفيلم The Phoenician Scheme، وبينما سلّطت الأضواء على العمل المنتظر من توقيع ويس أندرسون Wes Anderson، كانت إطلالات النجمات حديث الصحافة والجمهور على حدّ سواء، حيث تألقت النجمات بأزياء لافتة جمعت بين الرقي والابتكار، وأضافت لمسة من السحر الهوليوودي إلى الليلة الفرنسية الفاخرة.

في هذا الرابط، سوف نأخذكِ في جولة سريعة لتشاهدي أبرز إطلالات النجمات، التي التزمت ببروتوكول اللباس، ونجحت في خطف الأضواء، وطبعت لحظات لا تُنسى على هامش هذا الحدث العالمي.

إطلالات استثنائية لعبت فيها المجوهرات دور البطولة

ماري ليست Mary Leest مهرجان كان 2025 (مصدر الصورة: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

شهدت السجادة الحمراء تألقاً استثنائياً للنجمات العالميات، حيث اجتمع السحر والأناقة في إطلالات مزينة بأفخم تصاميم الأزياء وأروع قطع المجوهرات الراقية. تنوعت اختيارات النجمات بين التصاميم الكلاسيكية واللمسات العصرية، بينما لعبت المجوهرات دور البطولة في إضفاء البريق والفخامة على الإطلالات، بحيث جسدت كل نجمة ذوقاً فريداً وأناقة لا تُنسى في واحدة من أكثر أمسيات المهرجان تألقاً.

في هذا الرابط على الخليج 365، نستعرض معكم أبرز المجوهرات في اليوم السادس من مهرجان كان السينمائي 2025، وكيف نسَّقتها النجمات العالميات بكل أناقة ورقي.

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مكياج وتسريحات للنجمات تجسد بريق هوليوو

توني غارن Toni Garrn(مصدر الصورة: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

من ناحية أخرى، شهدت السجادة الحمراء مرور نجمات كثيرات عربيات وعالميات بصيحات جمالية غلب عليها الطابع البسيط والناعم.

وكان حضور النجمة العالمية إيفا لونغوريا Eva Longoria الأبرز بين نجمات العالم، وقد رسمت صيحات النجمات الجمالية أجمل خطوط المكياج الناعمة والبسيطة التي تنوعت بألوان ظلال العيون الزهرية بمختلف تدرجات ألوانها، إلى جانب المكياج الطبيعي بألوان خافتة وباهتة أبرزت جمال وملامح نجمات مهرجان كان السينمائي 2025 بيومه السادس.

أما تسريحات شعر النجمات فجاءت متنوعة، ناعمة وأنيقة أيضاً، من تسريحة الكعكة التي سيطرت على أغلب تسريحات شعر النجمات، إلى جانب تسريحات الشعر المنسدل الذي تراوح بين الويفي والشعر المالس المنسدل على الأكتاف.

نرصد لك في هذا الرابط، أجمل صيحات جمالية اعتمدتها النجمات على السجادة الحمراء في اليوم السادس من مهرجان كان السينمائي 2025 بدورته الـ78.