كريم الشناوي يحسم الجدل .. هل هناك جزء ثانٍ من "لام شمسية" ؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "لام شمسية" في موسم رمضان 2025، حسم المخرج المصري كريم الشناوي الجدل الدائر حول إمكانية تقديم جزء ثانٍ من العمل، مؤكداً أن الأمر مستبعد تماماً، وخلال استضافته في تلفزيون الشرق مع الإعلامي معتز الدمرداش، قال الشناوي: "بشكل عام لا أحب أن أضغط على العمل لاستخراج جزء ثانٍ، كما أنني لا أملك الطاقة اللازمة لذلك"، مشدداً على أنه يفضّل ترك المشروع مكتملاً كما هو، دون تمديد قد يؤثر على قيمته الفنية.



المسلسل، الذي أثار تفاعلاً واسعاً بسبب تناوله لقضايا اجتماعية شائكة مثل التحرش بالأطفال، وعدم الرغبة في الأمومة، ومخاطر الألعاب الإلكترونية، والتنمر، حظي بإشادة نقدية وجماهيرية، وضم نخبة من الممثلين أبرزهم أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، وثراء جبيل.

العمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، وإخراج كريم الشناوي، ويُذكر أن "لام شمسية" أثار نقاشات مجتمعية عميقة حول مواضيع مسكوت عنها، وفتح الباب أمام أعمال درامية تتناول الجانب النفسي والاجتماعي بجرأة ووعي.